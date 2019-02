Francodyssée: halte à Val d’Isère

Première étape enneigée pour cette Francodyssée 2019. Si le ski reste la principale attraction de ce village d’un peu plus de 1500 habitants, notre équipe a poussé la porte de quelques endroits qui témoignent du côté à la fois authentique et moderne de cette station mondialement connue par les amoureux de la glisse. Á Val d’Isère, il y a du ski, mais pas que…

C'est à cette chanson fredonnée par un certain Jean-Claude Duss que je pense presque systématiquement lorsque l'on me parle de ski. Au début, Val d'Isère dans mon esprit n'était que synonyme de station de ski clichée: hôtels-chalets, remontées mécaniques et autres skieurs/snowboardeurs en tenues pseudo branchées. Peu habitué des sports d'hiver, Val d'Isère rime donc, pour moi, avec (presque) première.

En tant que représentant du Plat pays, les montagnes constituent presqu'automatiquement quelque chose de fascinant lorsque je m'y aventure. Qu'il est loin mon signal de Botrange avec ses 694 mètres lorsque je me retrouve dans un village perché à 1850 mètres! Et c'est bien là ce qui me marque en premier: le paysage. Val d'Isère est vraiment un petit village à l'allure rustique, enclavé dans un écrin montagneux d'un blanc immaculé. C'est cartpostalesque!

Le centre symbolise à lui tout seul ce qui se dégage de cette petite localité: les aménagements modernes pour la pratique du ski (ou la vie au quotidien) côtoient des bâtiments qui ont gardé leur lustre d'antan. Une mixité qui assure au village et à la station toute entière un caractère authentique, puisqu'encore ancré dans ses racines savoyardes.

Autre vue digne d'une carte postale: celle de l'église et son fameux clocher style Lombard datant du 17è siècle. Loin de moi l'idée de dispenser un cours d'Histoire, mais force est de constater qu'à côté de certaines constructions touristiques sans âmes, ça à de la gueule. Gérard Mattis, premier adjoint au maire nous a d'ailleurs confié avec des étoiles plein les yeux (comme à chaque fois qu'il parle de son village natal) que ces bouts d'Histoire racontés par ces bâtiments anciens sont la plus-value de Val d'Isère par rapport à d'autres stations. " C'est une valeur ajoutée pour cultiver la différence ", rajoute-t-il.

Cette église n'est d'ailleurs pas là seulement pour décorer. Elle accueille encore de nombreuses activités, certaines à volontés pédagogiques. C'est le cas de la rencontre organisée entre plusieurs musiciens professionnels et les enfants du village dans le cadre du festival de musique classique Classicaval. Ce concert quelque peu insolite a pour but d'initier les enfants au monde de l'art, eux qui, dans une station de ski, sont plus en contact avec le monde du sport. Ce Classicaval se veut plus intimiste que certaines représentations dans des salles de concert énormes, mais veut être une porte ouverte au monde de la musique à travers des petits concerts un peu partout aux quatre coins de la station.

Au niveau des cinq sens, la vue et l'ouïe sont plus que contentés, il est temps de s'occuper de l'odorat, du toucher et surtout du gout. Pour ce faire, quoi de mieux que de pousser la porte d'un artisan local. Et quel artisan! Placée légèrement en retrait du village, sa ferme se situe elle aussi à plus de 1800 mètres d'altitude, au bas de la montagne. Il n'est d'ailleurs pas rare d'apercevoir chamois et autres bouquetins sur le flanc montagneux derrière sa propriété. De loin, on dirait une simple fromagerie, mais une fois à l'intérieur nous sommes tous restés bouche-bée. Étable, restaurant, petit magasin et fromagerie proprement dite; le tout sous un seul toit. Bien compartimentés, mais condensés quand même.

C'est donc tout naturellement qu'avec Adrien et toute l'équipe nous nous sommes penchés sur cette homme pas comme les autres, vivant à quelques mètres d'une station de ski mondialement connue. Xavier se présente directement comme le paysan du village. Il représente la troisième génération de fermier de Val d'Isère et tout ce qu'il vend vient de sa ferme. Il est fier de pouvoir dire que chez lui tout est local. Il ne fait que confirmer cet esprit d'authenticité qui m'a frappé en arrivant ici. Il fabrique donc du fromage, la viande est aussi issue de ses propres animaux, il aide pour l'épandage et bien d'autres choses encore. Xavier touche à beaucoup de choses. Il résume cela en une phrase: " Je trouve que savoir faire plein de choses est une richesse ".

Toucher à tout au niveau culinaire c'est un peu ce qui caractérise les grands chefs étoilés. Il y en a un à Val d'Isère (doublement étoilé au guide Michelin) qui justement travaille en étroite collaboration avec notre fermier local. Benoît Vidal, puisque c'est de lui qu'il s'agit, récolte le foin de la ferme et le transforme en glace (oui vous avez bien lu!). Dit comme ça, ça a l'air bizarre, mais Adrien Joveneau peut en témoigner, c'est bon. La transformation est un peu complexe à développer ici (en plus, moi et la cuisine ça fait deux), cependant, cette recette est devenue le produit phare du restaurant.

Malgré tout cela, il ne faut pas oublier qu'à Val d'Isère il y a aussi des pistes de ski (ou de snowboard, je ne voudrais fâcher personne). Une étendue blanche s'est offerte à mes yeux éblouis par le soleil lorsque je suis arrivé sur le plateau de Solaise. Du blanc et des montagnes à perte de vue et 300km de pistes, voilà ce à quoi vous avez droit une fois les trajets en télé-cabines effectués. Je vous rassure: elles fonctionnent bien et vous ne resterez pas calés à devoir vous occuper en pensant à ce bon vieux Jean-Claude Duss.

Sébastien Baillet