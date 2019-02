Escale à La Plagne cette semaine pour la Francodyssée

Place à la compétition pour cette étape de la Francodyssée. Accompagné de Pascal Michel, Adrien Joveneau va nous faire découvrir La Plagne de manière sportive.

Comme Val d’Isère, La Plagne est située en Savoie dans les montagnes enneigées du massif des Alpes. Le ski est roi dans cette station composée de onze petits hameaux qui proposent en tout un domaine skiable de 225 kilomètres. Cependant, le site fait malgré tout la part belle à d’autres sports de glisse dont certains insolites ou avec un passé prestigieux.

Ainsi, nos deux comparses vont se mesurer l’un à l’autre en dévalant une piste; installés chacun sur leur snook, sorte de monoski assis. Á peine remis de leurs émotions, ils se rendront sur la piste de bobsleigh créée pour les jeux olympiques d’hiver de 1992. Ils y effectueront une descente en speed luge à plus de 90 km/h. Ils feront également la connaissance d’Alain Bessard, véritable orfèvre en ce qui concerne la création de ce genre de piste.

Nos deux amoureux de la glisse passeront inévitablement par la case ski, mais de manière un peu particulière grâce au Go to ski. Cet appareil permet aussi bien aux personnes porteuses d’un handicap qu’aux plus valides d’apprendre à skier en toute sécurité.

Après l’effort le réconfort. Pour se remettre de toutes ces performances sportives quoi de mieux qu’un bon repas? Installés dans le kota finlandais du Cocoon grill, Adrien et Pascal vont pouvoir déguster la merveilleuse grillade concoctée par Régis, le maître des lieux.

Retrouvez les aventures d’Adrien et Pascal ce samedi dans l’émission Grandeur Nature de 16h à 18h sur Vivacité.

Sébastien Baillet