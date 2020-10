Entre la Hoge Kempen et Jemeppe toujours plus de nature !

Troisième semaine pour le concours Belgodyssée avec un duo de choc, Thomas Du Bois et Salomé Mossakowska qui nous emmène dans la Hoge Kempen, la Haute Campine, le seul parc National de Belgique !

Unique Parc National de Belgique et situé dans le Limbourg, entre Genk et la Vallée de la Meuse, la Hoge Kempen s’étend sur 5750 hectares de forêts et de bruyère.

Caractérisé par un sol sablonneux constitué de gravier, il est de nature très pauvre dès lors que la seule activité agricole possible était l’élevage. Un élevage qui nécessitait assez de fourrage et de paille ce qui impliquait que la végétation était périodiquement brûlée et fauchée ce qui façonna au fur et à mesure du temps ce paysage de bruyère typique du Parc National. D’autre part, l’activité des mines de charbon était également très présente dans la région. De nombreux résineux furent plantés pour répondre à la demande de bois d’étayage ce qui modifia peu à peu la forêt.

Aujourd’hui la Hoge Kempen est protégé par l’Agentschap voor Natuur en Bos des Autorités flamandes qui vise à créer un écosystème autorégulateur et le plus naturel possible tout en maintenant les paysages du site d’une valeur exceptionnelle.

C’est ici, au cœur de ce territoire naturel que nous vous emmenons ce samedi en compagnie de deux passionnés, Thierry Vanlaethem, véritable ranger du Parc National et Xavier Van Der Stappen, aventurier, écrivain, et photographe qui vient de sortir son nouveau livre Au loup !, un animal méconnu et fascinant qui a élu domicile à proximité de la Hoge Kempen.