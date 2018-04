En route pour La Panne ce samedi !

Pour cette première semaine de Kustodyssée, Adrien Joveneau et ses Tintine reporters vous font découvrir La Panne hors saison.

Ancien village de pêcheurs et de fermiers, cette commune est située entre la frontière française et Sint-Idesbald, cette station balnéaire est connue pour ses dunes qui s’étendent à perte de vue. On y trouve d’ailleurs, la plus ancienne réserve naturelle de Flandre : le Westhoek. Cette réserve dunaire offre aux curieux, dix kilomètres de sentiers et des paysages à couper le souffle. Prenez le temps de découvrir cette nature singulière et d’aller à la rencontre des différentes espèces d’oiseaux, de crapauds ou encore de lapins. N’hésitez pas à demander la compagnie d’un guide afin de découvrir tous les secrets de la faune et de la flore. Cette balade émerveillera à coup sûr toute la famille.

Dans cette réserve vivent des chevaux semi-sauvages originaires de Pologne ainsi que des vaches écossaises reconnues pour leur grande résistance. Ils participent à l’entretien du terrain et favorisent l’existence d’espèces rares.

Coup de coeur pour l’œuvre d’art installée le long de la côte, De Drie Wijsneuzen van De Panne, réalisée à l’occasion du festival contemporain Beaufort 2018 qui présente des œuvres installées dans différentes stations balnéaires du littoral belge. Cette imposante sculpture représente trois têtes perchées à quinze mètres de hauteur. Ces dernières sont les anges gardiens de ceux qui partent en mer et les protecteurs du port. Ils ont les yeux rivés sur l’infini et désignent respectivement la France, l’Angleterre et l’intérieur du pays.

C’est à la frontière française, sur la précieuse dune fossile de Guyvelde, que Mark Deswarte cultive des asperges blanches qui poussent dans une terre sablonneuse. Cette dune a cinq mille ans et est la plus vieille de Flandre. Il nous parlera de son savoir-faire. Demandez aux habitants de la Panne, tout le monde le connait dans la région et de nombreux restaurateurs belges et français se fournissent chez lui vu la qualité exceptionnelle de ses asperges.

Pour terminer ce périple, Adrien a rencontrera Lode Janssens. Cet ancien professeur d’éducation physique, devenu guide nature depuis vingt ans, nous parlera de la " Laisse de la mer ", qui signifie ce que la mer rejette sur la plage…et ce ne sont, malheureusement pas, que des coquillages. Tout en nous partageant ses nombreuses connaissances sur la région, il nous parlera, avec passion, de l’importance de sensibiliser les gens à la préservation de notre environnement.

Sans aucun doute, la Panne est une destination très familiale. Pour sa quatorzième édition, le Festival aan Zee s’installe près de l’Esplanade ces 28 et 29 avril. Un festival gratuit axé sur la musique et destiné aux petits et grands avec de nombreuses activités. L’occasion de tester, également, quelques attractions de la Kermesse.

