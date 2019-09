En route pour l'Andalousie !

Ce samedi, Adrien Joveneau vous emmène à la découverte de l'Andalousie avec les gagnants du casting de l’Échappée Belge.

Ça y est, les 11 candidats pour l’Échappée Belge ont quitté la terre belge et la pluie direction le soleil andalous. A travers les magnifiques paysages de la Sierra Nevada, dans la province de l'Alpujarras, Grandeur Nature vous fera découvrir les particularités de cette région la plus au sud de l'Espagne. En compagnie de Marc Pinilla, chanteur de Suarez et Christophe Bourdon, chroniqueur des Nouveaux Enfants de Chœur, vous découvrirez notamment le processus de fabrication du fameux "jamon"espagnol, vous traverserez les vallées désertiques qui ont servi de plateaux pour le tournage de nombreux Westerns et vous en apprendrez plus sur le mode de vie des natifs de la région.

Pleins d'autres surprises vous attendent encore ce samedi 28 septembre, alors rendez-vous de 16h à 18h sur Vivacité !