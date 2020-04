En Belgique ou a Cuba, c'est viva la vida siempre !

Cette semaine, entre 16h et 18h, Grandeur Nature s’évade à Cuba pour revivre les plus beaux moments de du RAVeL du Bout du Monde 2010 !

Rhum, cigares, samba. Quand on imagine Cuba, ce sont les premiers mots qui nous viennent à l’esprit. Située à l’ouest des grandes Antilles, à la confluence de la mer des Caraïbes, du golfe du Mexique et de l’océan Atlantique, la République de Cuba est un État insulaire des Caraïbes. Connu pour sa musique, ses cultures de tabac et le Che, Cuba est avant tout un pays qui a longtemps été meurtri pour l’esclavage et la répression. Aujourd’hui, le pays se reconstruit peu à peu, il s’ouvre au monde et partage sa culture.

En 2010, Adrien Joveneau et sa joyeuse équipe du Beau Vélo de RAVeL s'y sont rendus pour y découvrir ses trésors. Cette semaine, Grandeur Nature a décidé de vous faire revivre les meilleurs moments de ce périple au bout du monde. Au programme, dégustation de rhum au Musée du Rhum Havana Club qui explique le processus de fabrication de ce spiritueux emblématique du pays, mais également toute son histoire, notamment l'esclavage et la culture de canne à sucre. En compagnie de Marka, nous découvrirons sa musique, une musique chaleureuse mais parfois compliquée à transmettre face à la pénurie d'instruments. C'est donc tout naturellement que l'artiste belge a lancé l'opération "Instrument pour Cuba". L'objectif, importer des instruments de musique de Belgique et les redistribuer dans les écoles cubaines. Enfin, en pleine saison des pluies, nos ravelistes parcourront les paysages vallonnés de ce pays à la découverte de sa végétation et de son peuple d'une grande générosité.

En deuxième heure, nous revivrons les plus beaux moments de notre saga dans les Parcs Naturels de Wallonie. On redécouvrira notre faune locale, notre belle nature et tous les acteurs qui tentent quotidiennement de la préserver.

Cette semaine, Grandeur Nature vous emmène pour un voyage rythmé par des rencontres, des découvertes et du partage. Alors rendez-vous ce samedi 2 mai sur Vivacité !