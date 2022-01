En balade avec Carl Norac, le célèbre poète belge

C’est à Erbisoeul, pas très loin de Jurbise que se déroule cette belle rencontre avec deux personnes passionnées de nature et de ce qui en dégage : Carl Norac et son cousin, Yves Fagniart. C’est lors de longues après-midi d’enfance que les deux comparses se sont rendu compte de l’importance de la nature dans leur vie.

Aujourd’hui, Adrien nous emmène marcher sur les traces de Carl Norac, poète national belge, chantre de la nature et des jolis coins de chez nous et du bout du monde.

Justement, parlons de son rêve : faire le tour du monde. C’est maintenant chose (presque) faite : "C’est en partie grâce à mes livres que j’ai pu le réaliser, à travers la rencontre d’enfants étrangers dans pas mal de pays. A l’idée de savoir que des enfants lisent mes poésies dans une langue étrangère et dans un autre pays, cela me fait voyager."

Yves Fagniart, que l’on peut aussi retrouver dans "le Jardin extraordinaire" est connu à l’international. Depuis plus de 10 ans, Yves sillonne et répertorie divers espaces naturels en Europe et en Afrique pour y peindre la faune et la beauté des espaces naturels.

Il a d’abord appris à contempler la nature dans le bois de Erbisoeul, souvent en compagnie de son cousin Carl. Pédagogue, il partage ce qui lui plaît, le regard qu’il porte sur la nature à travers des ateliers artistiques comme le dessin ou encore l’aquarelle.

Talentueux et passionné, l’aquarelliste propose une méthode différente des autres, à l’ancienne : "Depuis une quinzaine d’années, ce qui m’importe, c’est la démarche d’aller voir les animaux pour ne peindre et dessiner que des choses que je vois et que je vis car peindre, c’est se poser, dessiner et se mettre en phase avec ce que l’on voit ".

Les œuvres d’Yves Fagniart sont régulièrement exposées dans différents pays, elles sont la reconnaissance de son engagement et de son travail. Son parcours est bien à l’image de sa personnalité et de sa démarche pour la protection de l’environnement : " originale et engagée ". C’est d’ailleurs son talent qui l’a emmené à être souvent sollicité et récompensé dans différents concours artistiques.