Cette semaine, entre 16h et 18h, Grandeur Nature fait escale au Québec pour revivre les plus beaux moments de du RAVeL du Bout du Monde 2013 !

Du Québec à la côte belge, on voyage Grandeur Nature ce samedi ! - © Tous droits réservés

Terre de nature sauvage et de peuples autochtones, le Québec regorge de merveilles plus impressionnantes les unes que les autres. Durant l’émission, nous revivrons les plus beaux moments de ce périple dans la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Au programme, visite du Zoo Sauvage de Saint Félicien qui a pour principe de mettre les humains en cage et non les animaux. Se voulant respectueux de la nature, il dispose uniquement d’animaux adaptés au climat local sur un territoire étendu qui leur permet de jouir d’une quasi-liberté. Ours, loups, caribous, de quoi vous évader le temps d’un instant au cœur de la faune sauvage.