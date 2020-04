Cette semaine, entre 16h et 18h, Grandeur Nature fait escale au Burundi pour revivre les plus beaux moments de du RAVeL du Bout du Monde 2012 !

Pays d’Afrique de l’Est sans accès à la mer, mais possédant un grand rivage sur le lac Tanganyika, le Burundi est situé dans la région des Grands Lacs. Entouré par la République démocratique du Congo à l’ouest, le Rwanda au nord, et la Tanzanie à l’est et au sud, le pays connut une guerre civile en 1993 entre Hutus et Tutsi. Aujourd’hui revenu au calme, il se reconstruit peu à peu afin de former une nation unie.

Du Burundi à notre belle Wallonie, Grandeur Nature c'est ce samedi ! - © © Weyrich livre Burundi Du Burundi à notre belle Wallonie, Grandeur Nature c'est ce samedi ! - © © Weyrich livre Burundi Du Burundi à notre belle Wallonie, Grandeur Nature c'est ce samedi ! - © © Weyrich livre Burundi En 2012, Adrien Joveneau et sa joyeuse équipe du Beau Vélo de RAVeL s’y sont rendus pour découvrir les trésors de ce mystérieux pays. Cette semaine, Grandeur Nature a décidé de vous faire revivre ce fabuleux périple. Au programme, découverte de la Maison Shalom, une ferme qui a pour objectif d’apprendre les techniques agricoles et d’élevage mais surtout de permettre à la population de se prendre en main en produisant elle-même ses ressources. Rencontre avec Emmanuelle Grundmann, primatologue qui nous parlera des babouins et autres singes présents au Burundi. Enfin, le chanteur Jadi, parrain de Handicap International, nous parlera de l’initiative Handbike, des vélos à destination des personnes à mobilité réduite construits à partir de pièces recyclées.

Du Burundi à notre belle Wallonie, Grandeur Nature c'est ce samedi ! - © © Weyrich livre Burundi Evidemment, nous ne manquerons pas de vous parler des réserves naturelles et de la faune et la flore qu’elles contiennent comme les buffles, les hippopotames ou les crocodiles.

Du Burundi à notre belle Wallonie, Grandeur Nature c'est ce samedi ! - © © Weyrich livre Burundi Du Burundi à notre belle Wallonie, Grandeur Nature c'est ce samedi ! - © © Weyrich livre Burundi Du Burundi à notre belle Wallonie, Grandeur Nature c'est ce samedi ! - © © Weyrich livre Burundi En deuxième heure, nous reviendrons en Belgique et plus précisément en Wallonie pour revivre les meilleurs moments de notre escapade dans les Plus Beaux Villages de la région.

Du Burundi à notre belle Wallonie, Grandeur Nature c'est ce samedi ! - © Tous droits réservés Grandeur Nature c’est ce samedi 25 avril de 16h à 18h sur Vivacité ! Hélène Bernard