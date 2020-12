Des planches de surf en bois, un projet belge à Almada (Portugal) !

S’amuser et apprendre dans l’espérance. Ce bricolage d’enfant accroché à la grille de la petite école primaire qui jouxte l’atelier d’Antoine résume bien sa philosophie. Antoine s’éclate en apprenant à ses élèves à construire des planches de surf en polonia, un arbre qui repousse très rapidement. Chaque planche est personnalisée en fonction du client, il utilise un programme 3D sur ordinateur pour les dessiner. La technique allie donc des matériaux nobles comme le bois avec des technologies modernes. C’est ainsi qu’il imagine le futur: technologie, travail manuel et matériaux écologiques. Onda Nueva répond aussi au paradoxe du surfeur , qui aime l’océan /la nature mais surfe sur du plastique , des planches fragiles et polluantes. Sa démarche , Antoine l’assume dans un esprit " éco-friendly " , son atelier partagé, situé dans un quartier populaire d’Almada, respire la fraternité internationale. Rodrigo, le stagiaire portugais, Jannis le menuisier allemand , Cihan l’ébéniste turc et Antoine le shaper belge partagent tous le même espace et les mêmes valeurs de solidarité et de développement durable.

Portugal : des planches de surf écologiques en bois ! - © Tous droits réservés

Portugal : des planches de surf écologiques en bois ! - © Tous droits réservés

Respeite, Desfrute & Préservar !

Le panneau en bois à l’entrée de la plage d’Ericeira annonce la couleur. On est ici pour profiter mais aussi pour respecter et préserver l’environnement. Ericeira fait partie de la World Surfing Reserve. Il y en a qu’une douzaine dans le monde et c’est la seule en Europe, choisie pour la qualité et la variété de ses spots. Ici, 50 km au nord de Lisbonne, le spot de Sao Joào est sans doute la plus accessible aux débutants comme moi…Il ne m’en faut pas plus pour me jeter à l’eau. Marcio, instructeur très patient, réussira à me faire prendre une vague. J’ai même eu l’impression de tenir une seconde debout sur la planche.