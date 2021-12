Des jeunes journalistes à l’honneur au concours Belgodyssée

Lisa Beken (UCLouvain) et Noëmi Plateau (KASK School of Arts Gent) sont les lauréates du Prix Belgodyssée 2021, un concours de jeunes journalistes prometteurs. Le thème de cette nouvelle édition était ‘la résilience’. Les prix ont été décernés ce 9 décembre lors d’une cérémonie en ligne très émouvante.

Une fameuse expérience pour 14 jeunes francophones et néerlandophones

Durant ce concours, 14 candidat.e.s-journalistes, sélectionné.e.s dans les différentes Communautés, travaillent en duo – un.e francophone et un.e néerlandophone – durant deux semaines et réalisent ensemble des reportages et des articles pour la radio, la presse écrite les réseaux sociaux. Cette année, les participant.e.s sont parti.e.s en quête d’histoires fortes de résilience : comment fait-on face à de grands changements ou des revers, et comment change-t-on de vie ?

6 mois de contrat à la RTBF et à la VRT pour Lisa et Noëmi

Lisa Beken © Fondation Prince Philippe La lauréate francophone Lisa Beken (UCLouvain) a remporté le prix radio de la RTBF pour son reportage sur la façon dont des militaires blessés physiquement ou psychologiquement surmontent un événement qui a changé leur vie.

Noëmi Plateau © Fondation Prince Philippe Avec sa comparse néerlandophone Noëmi Plateau (KASK School of Arts Gent), qui a a réalisé un reportage pour Radio Één sur le même sujet, elle a suivi la délégation belge aux Invictus Games, un événement sportif pour les soldats blessés et les vétérans. Les deux lauréates remportent un stage rémunéré de six mois, respectivement à la RTBF et à la VRT. L’équipe de Grandeur Nature avec Adrien Joveneau a encadré les 14 participants au concours durant 7 semaines et ils ont également bénéficié de l’expertise du journaliste de l’émission de la Première, Transversal, Olivier Nederlandt. Vous pouvez lire leurs articles sur la page de Grandeur Nature et réécouter leurs sujets sur Auvio.

D'autres belles récompenses

Plusieurs autres prix ont été décernés. Pauline Denys (ULB) a été récompensée pour un reportage dans L'Avenir sur les tatouages artistiques qui cachent des cicatrices. Annelies Haesbrouck (KU Leuven, campus d'Anvers) a écrit pour le journal Metro un article sur les étudiants malvoyants et aveugles. Elles remportent tous les deux un stage rémunéré d’un mois dans les médias respectifs. Lisa Neirynck (ULiège) et Annelies Haesbrouck sont récompensées pour leur excellente collaboration pendant le concours. Elles gagnent des billets d'avion offerts par Brussels Airlines, partenaire du projet. Enfin, le Prix des Médias sociaux est attribué au duo Gordon De Winter (Helha Tournai) et Charles Gadeyne (Howest Kortrijk). Grâce à leurs nombreux posts et stories sur la résilience dans le sport qu’ils ont publiés sur les réseaux sociaux de la Belgodyssée, ils remportent une formation aux médias, organisée en collaboration avec Mediarte, le fonds social du secteur de l’audiovisuel. La Belgodyssée est une initiative du Fonds Prince Philippe, géré par la Fondation Roi Baudouin, en collaboration avec La Première et VivaCité (RTBF), le service d’information de la VRT et les journaux L’Avenir et Metro, avec le soutien de la Chancellerie du Premier ministre.

Belgodyssée 2021 - Cérémonie de la Belgodyssée 2021 - 10/12/2021 Lisa Beken (UCLouvain) et Noëmi Plateau (KASK School of Arts Gent) sont les lauréates du Prix Belgodyssée 2021, un concours de jeunes journalistes prometteurs. Le thème de cette nouvelle édition était ‘la résilience’. Les prix ont été décernés ce 9 décembre lors d’une cérémonie en ligne très émouvante.