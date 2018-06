Dernière étape de cette Kustodyssée 2018 du côté de Zeebrugge

" La capitale du Poisson " accueille Guillaume Mouleart et son équipe pour terminer la saison 2018 en beauté.

Coincée entre Blankenberge et Knokke-Heist, on a tendance à oublier Zeebrugge, cette station presque secrète. Petite station de plaisance, au bout du canal Baudoin, elle a tout pour plaire. Pourtant, en hors-saison, on pourrait avoir tendance à croire que c’est préférable de privilégier une grande ville pour ne pas se tourner les pouces. L’équipe de Grandeur Nature va vous démontrer le contraire et vous dévoiler ses trésors.

Ils découvriront les secrets de l’Askoy, bateau mytique ayant appartenu à Jacques Brel. Histoire belge garantie. Ils pousseront également les portes du café t’werftje, le plus vieil établissement de la station et ancienne cabane de chantier. Ils termineront la visite par le village de Lisseweg. Ce village blanc plonge ses visiteurs dans l’histoire fascinante des pèlerins et templiers. Contes et légendes seront au rendez-vous.

Joy Slam, de son vrai nom Gioia Frolli ou parfois Gioia Kayaga. Cette jeune femme belge avec du sang italien et burundais dans les veines, sera l’invité de cette semaine. Compositrice et chanteuse de Slam, à la rage de dire par écrit, elle nous parlera de cette poésie parfois méconnue où les mots vous transportent, vous bouleversent, où les mots sont puissants.

Rendez-vous ce samedi de 16h à 18h sur Vivacité pour prendre la large une dernière fois à Zeebrugge.

Soyez attentifs pendant l’émission, vous remporterez peut-être un weekend à la côte belge.

