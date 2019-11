Découverte du Parc Naturel de Gaume avec Grandeur Nature !

Ce samedi Grandeur Nature accueille le deuxième duo de jeunes journalistes du concours Belgodyssée au cœur de la Gaume.

En province du Luxembourg, et plus précisément autour des 9 communes du Parc Naturel de Gaume, Adrien Joveneau et son équipe vous emmèneront en pleine nature à la découverte de la biodiversité de la région. En compagnie de Jean Luc Mairesse agent Natagora, vous découvrirez la faune et la flore que recèle le parc. Vous rencontrerez également Pascal Legrand, ingénieur qui a élaboré un prototype d’hydrolienne sur rivières et Gauthier Malnoury vous parlera du projet " boeuf des prairies gaumaises ", un projet local, durable et respectueux des animaux. Durant l'émission, vous aurez aussi l'occasion d'écouter le reportage de Clothilde sur le thème "des initiatives positives pour lutter contre le réchauffement climatique" qui nous emmènera dans des ateliers dédiés aux vélos de seconde main.

Bien d’autres surprises vous attendent encore ce samedi 2 novembre, alors rendez-vous de 16h à 18h sur Vivacité !