Découverte de la Camargue ce samedi sur Vivacité !

En ce début de rentrée, Grandeur Nature vous fait voyager au cœur de la Camargue !

Qui a dit que les vacances étaient finies ? En ce lendemain de rentrée, l'équipe de Grandeur Nature vous embarque à la découverte de cette région française située au bord de la méditerranée. Connue pour ses paysages sauvages et sa nature indomptable, c'est ici, au pays de chevaux et des taureaux, que se sont arrêtés Gaëlle Henkens et Roger Job, deux photographes belges tombés amoureux du pays. Avec eux, nous découvrirons les chevaux blancs Camargues, nous rencontrerons des manadrières, éleveurs de taureaux et nous parcourrons les pages du Soleil Noir, livre énigmatique réalisé par Gaëlle et Roger reprenant les plus beaux clichés de la région.

Encore bien d’autres surprises vous attendent en Camargue ! Alors rendez-vous ce samedi 7 septembre de 16h à 18h sur Vivacité !

Hélène Bernard