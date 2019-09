Le cœur au sud, nous vous invitons ce week-end pour une escapade gourmande entre Les Baux-de-Provence et Saint-Paul-de-Vence !

De la Provence à la Côte d'Azur, sur un air de Charles Trenet - © SARAHPIERSON Et c’est un bonheur de se faire ravir les papilles par le savoir-faire d’un jeune chef étoilé belge qui s’est établi aux Baux, dans le magnifique domaine de Manville, à l’Aupilho. Voici quelques mois, Lieven Van Laeken y a été nommé chef, après y avoir été second. Agé de 31 ans, originaire de Malines, il a exercé ses talents dans les cuisines du prestigieux "Comme Chez Soi" à Bruxelles avant de déposer pour quatre ans ses valises à Eugenie-les-Bains, dans un restaurant réputé des Landes, aux côtés du célèbre Michel Guérard.

De la Provence à la Côte d'Azur, sur un air de Charles Trenet - © SARAHPIERSON J’ai toujours eu envie de travailler à l’étranger, pour mieux déployer mon art. Aujourd’hui, je suis marié, j’ai un petit garçon et j’adore la Camargue et ses produits qu’on ne trouve pas en Belgique, comme le taureau, le poisson, le riz, les anguilles, les huîtres, la salicorne ou les herbes sauvages. J’ai l’intention de conforter cette première étoile.

De la Provence à la Côte d'Azur, sur un air de Charles Trenet - © Tous droits réservés De la Provence à la Côte d'Azur, sur un air de Charles Trenet - © SARAHPIERSON De la Provence à la Côte d'Azur, sur un air de Charles Trenet - © Tous droits réservés Sans être critique gastronomique, on peut affirmer que le jeune chef, dont l’accent anversois a viré au provençal, n’a pas fini de surprendre les visiteurs de sa maison de bouche. Lors de notre reportage, nous avons eu droit à une palette de ses talents : l’anguille au vert de l’étang de Vaccarès et son coulis d’herbes du jardin du curé, l’émulsion d’asperges vertes de Roquehaute à l’huile d’olive des Baux, le pigeon de M. Cellarin à l’ail et au romarin du Vaucluse grillé aux sarments de vigne, et le carpaccio de taureau, étaient juste "une tuerie" pour les sens. Et il ne s’agissait que du premier train de plats. Il y en eut une demi-douzaine d’autres. Tous aussi irrésistibles. Décidément, la Camargue est beaucoup plus qu’une étendue de marais et de buissons de tamaris secoués par le Mistral, qu’un vol de flamants roses ou qu’un coucher de soleil sur le massif des Alpilles. Beaucoup plus.

De la Provence à la Côte d'Azur, sur un air de Charles Trenet - © SARAHPIERSON Nationale 7… Qui fait d’Paris un p’tit faubourg de Valence, et la banlieue d’Saint-Paul-de-Vence

De la Provence à la Côte d'Azur, sur un air de Charles Trenet - © Tous droits réservés De la Provence à la Côte d'Azur, sur un air de Charles Trenet - © Tous droits réservés C’est en fredonnant ce classique de Charles Trenet que nous arrivons à Saint-Paul-de-Vence, splendide village fortifié, haut perché sur une colline des Alpes-Maritimes. C’est ici qu’Yves Montand et Simone Signoret se sont mariés, que Picasso a payé sa note à la Colombe d’Or en griffonnant un dessin sur la nappe du resto et que notre compatriote Jean-Michel Folon a décoré l’ancienne chapelle des Pénitents-Blancs. Devenue la chapelle Folon, sa dernière œuvre, on y retrouve son univers poétique dans huit peintures, une vaste mosaïque, des vitraux et de surprenantes sculptures qui font office d’autel et de bénitier. Pour découvrir les œuvres des autres artistes tombés sous le charme de Saint-Paul (Chagall, Miro, Matisse, Bonnard, etc.), nous vous recommandons une visite à la toute proche fondation Maeght.

De la Provence à la Côte d'Azur, sur un air de Charles Trenet - © Tous droits réservés Pour jouir du plus beau point de vue sur Saint-Paul-de-Vence, il faut s’attabler chez Alain Llorca à la Colle-sur-Loup. Ce prodige de la cuisine française, plusieurs fois étoilé, est un self-made-man d’une simplicité déconcertante. Infatigable travailleur, il se lève à 4 heures pour aller dénicher, au marché matinal, les produits du terroir qui feront la saveur de sa cuisine. Il enchaîne par un jogging avec son chien vers le col de Vence avant de préparer ses mets raffinés. Nous avons craqué pour son ceviche de gamberonis et espadons de Méditerranée aux fruits de saison avec son sorbet de céleris et sa délicieuse eau de tomates. Les grands chefs sont aussi capables de réaliser des spécialités locales toutes simples comme l’étonnante panisse. Alain nous en donnera la recette Grandeur Nature ce samedi sur Vivacité.

De la Provence à la Côte d'Azur, sur un air de Charles Trenet - © SARAHPIERSON De la Provence à la Côte d'Azur, sur un air de Charles Trenet - © SARAHPIERSON Reportage réalisé avec la collaboration du comité régional du tourisme de la Région Sud & l’équipe de production IPEP.