D'une famille à l'autre

Les coulisses d’une semaine de Belgodyssée

Jeudi 3 octobre, trois jours après l’annonce de notre sélection à la Belgodyssée, nous convenons d’un rendez-vous avec Alice, ma coéquipière néerlandophone. Nous nous entendons à merveille et décidons presque instantanément de nous focaliser sur le thème des familles d’accueil.

Sans tarder, nous débutons notre quête d’intervenants. Les coups de fil s’enchaînent, et par bonheur, l’immense majorité des retours nous est favorable : familles d’accueil, jeunes placés, membres d’ASBL ; tous semblent réjouis à l’idée de partager leur expérience. Lundi arrive, et avec lui de nouveaux appels téléphoniques et réponses positives. Il nous faut à présent consciencieusement planifier notre horaire afin de pouvoir interviewer tout le monde.

Jeudi 11 octobre. Sous la pluie, nous débutons notre périple par une première halte à Woluwe-Saint-Lambert. Nous y rencontrons Xavier Verstappen, le président de la Fédération de placement familial, qui évoque avec nous le manque de familles d’accueil en Belgique et leur importance pour permettre à ces enfants de reprendre leur évolution normale.

Quelques instants après avoir clôturé notre premier entretien, nous roulons déjà en direction de Charleroi pour y rencontrer Pierre-André Hallet, le président de l’union francophone de la magistrature de la jeunesse. Ces deux premiers rendez-vous nous donnent de précieux éléments de contexte afin de bien comprendre la situation du placement familial en Belgique. Toutefois, pas le temps de traîner ! Il nous faut retourner à Bruxelles, où nous attend Meli, une jeune femme ayant passé toute son enfance en famille d’accueil. Une petite heure de pause, puis vient déjà le moment de repartir pour notre dernier rendez-vous de la journée. Tom et Dominique, un couple d’accueil homoparental, nous reçoit dans leur pavillon du nord de Bruxelles. Après avoir mis au lit leurs deux enfants, ils abordent avec nous leur parcours de parents, et l’incroyable aventure humaine qu’a représente pour eux l’accueil familial. Il est près de minuit lorsqu’ils nous raccompagnent à la porte. Bouleversés par leur témoignage, nous éteignons nos micros et rentrons chez nous dans la nuit noire.

Le lendemain matin, direction Tielt-Winge dans le Brabant flamand. Au milieu d’un grand jardin fleuri, Bart nous reçoit chez lui pour nous raconter son vécu de père d’accueil célibataire. À midi, Alice et moi sommes malheureusement contraints de nous séparer pour nos derniers rendez-vous. Elle se rend à Anvers afin d’y rencontrer un juge de la jeunesse, tandis que je file vers Namur. Sur la route, je reçois un appel d’un père d’accueil et profite du trajet pour discuter avec lui de son expérience. Après avoir raccroché, il me faut une vingtaine de minutes pour me remettre de l’incroyable beauté de son témoignage. Sous un étonnant soleil d’octobre, je me gare devant un pavillon de la région de Namur et sonne chez Arnaud. Un jeune homme de vingt-trois ans m’ouvre la porte et me reçoit chez lui. Avec intelligence et recul, il me raconte son placement lorsqu’il avait deux ans et le rôle primordial de sa famille d’accueil dans son évolution personnelle.

Retour à Bruxelles pour mon dernier rendez-vous avec une famille d’accueil. Les embouteillages monstres me laissent le temps de réfléchir à mes questions. Sylvain et Julia, un couple de trentenaires, m’ouvrent leur porte. À peine installés à table, nous sommes rejoints par Adam, l’enfant qu’ils accueillent chez eux depuis près de cinq années. Il prend place à mes côtés, et insiste pour me raconter lui-même son parcours. Sous l’œil bienveillant de son papa d’accueil, Adam me décrit les premières années de sa vie. Désarmé par la force dont fait preuve le petit garçon, je l’écoute avec émotion puis laisse ses parents contextualiser son histoire. S’interrompant au beau milieu d’une phrase, Sylvain lève soudain les yeux vers l’horloge murale. Comme tous les vendredis, c’est l’heure pour Adam de se rendre à l’athlétisme ! Ils me proposent de les accompagner. Assis avec Adam sur la banquette arrière de leur voiture, nous restons silencieux, et pourtant tout est clair.

Quelle semaine, quelle aventure !

Alexandre Heddebaut

Découvrez le reportage d'Alexandre ce samedi entre 16h et 18h dans Grandeur Nature