CONCOURS Grandeur Nature : "Forêt des ombres"

Chaque samedi dans l'émission, tentez de remporter un ouvrage de Weyrich Édition sur le thème de la forêt.

Ecoutez bien Grandeur Nature ce samedi, Adrien Joveneau annoncera le concours entre 16h et 18h. Cette semaine tentez de remporter le livre Forêt des ombres de Benjamin Stassen.

Synopsis

Depuis dix ans déjà, Benjamin Stassen a entrepris d’aller à la rencontre des arbres avec cette exaltation candide et impétueuse qui préside aux commencements. Il avait le désir éperdu de partager quelques instants de leur durée, sinon même celui de découvrir le secret de leur longévité… Après un long, très long périple qui le conduira des plus vieux aux plus gros, aux plus beaux, puis aux plus rares des arbres de Wallonie, vénérables ou vulnérables, comme de multiples chemins qui mènent tous en un même lieu, ces arbres successifs ouvrirent la voie vers la Forêt des Ombres. Soudain, dans l’abondance, le désordre, le chaos apparut un autre monde. Gargouilles et gorgones aux grimaces grotesques, gnomes hagards, guerriers et sagittaires menaçants, nymphes et sylphides offertes dans la litière des feuilles, faune en rut dans une débauche de chlorophylle… Figures de bois et photographe de l’ombre égarés dans les corridors parallèles, les voici face à face, figés dans la fascination d’un regard partagé. Mais qui dévisage qui ? Qui dévore l’autre des yeux ?

L'auteur

Benjamin STASSEN, doublement talentueux, se consacre à la photographie et à l’écriture. Les arbres font l’objet de toute son attention. Divers écrits témoignent de cet intérêt particulier (Géants au pied d’argile. 150 arbres exceptionnels de Wallonie, 1993; La Forêt des ombres, charmes et sortilèges d’Ardenne, 1999; La Mémoire des arbres, 2003-2004 ; La Fête des arbres, 2005; Le Chant des arbres, 2007).

En collaboration avec Weyrich Edition