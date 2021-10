Cinq choses que vous ne connaissez sans doute pas sur les Repair Cafés !

Grandeur Nature vous emmène cette semaine au sein du Repair Lab d’Ixelles, un lieu dédié à la réparation qui ouvre ses portes ce samedi 23 octobre en plein cœur de l’espace See-U, dans les anciennes casernes d’Etterbeek. Le concept d’un Repair Café vous est probablement connu : c’est un rendez-vous régulier et un endroit spécialement dédié à la réparation d’objets en tout genre. Mais les cinq informations suivantes vous seraient peut-être passées sous le nez.

1. Les Repair Cafés, ce sont des tonnes de déchets en moins

Grille-pains, téléphones, ordinateurs, chaussures, vêtements : toute sorte d’objets du quotidien peuvent être réparés au sein d’un Repair Café. L’objectif : réparer ensemble pour lutter contre le gaspillage. En 2019, 170 tonnes de déchets ont pu être évités en Wallonie et à Bruxelles grâce à l’action des Repair Cafés.

2. Pas besoin d’être un pro de la réparation pour s’y mettre

Vous n’avez aucune connaissance en réparation ? Aucun souci. Tout le monde est le bienvenu. Le réparateur ou la réparatrice bénévole est là pour donner un coup de main et fournir l’outillage adéquat. L’entraide entre visiteurs, c’est aussi une valeur au cœur du projet. L’objectif de cette transmission, c’est aussi de sensibiliser et de favoriser un changement de mentalité vis-à-vis du gaspillage. Mais également de développer un esprit critique au sujet de l’obsolescence programmée de certains appareils.

3. Ils sont un vecteur de lien social au sein de son quartier

Le Repair Café, c’est aussi un rendez-vous citoyen, un moment idéal pour rencontrer les habitants de son quartier et donc favoriser la cohésion sociale au niveau local. Et comme son nom l’indique, il est possible d’échanger entre riverains autour d’un café. L’espace est ouvert à tout le monde. Il suffit de s’inscrire et d’adhérer à la charte Repair Café.

4. Ils ont la cote en Belgique

Après les Pays-Bas et l’Allemagne, la Belgique est le troisième pays européen où le concept du Repair Café est le plus développé. En Wallonie et à Bruxelles, on n’en compte pas moins de 171. La plupart organise un événement par mois, voire plus en fonction des communes. Et l’expansion peut continuer puisque…

5. …Pour les plus motivés, un « kit de démarrage Repair Café » existe

L’association Repair Together a mis en place un kit en ligne pour lancer un Repair Café au sein de sa commune. Il contient un guide pratique et des documents utiles pour les organisateurs, comme des informations juridiques, des conseils pour améliorer sa visibilité et des listes d’outils de base. Mais aussi de la documentation destinée aux réparateurs, comme des tutoriels d’entretien et de réparation. Pour plus d’informations : www.repairtogether.be

