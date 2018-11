Cette semaine rendez-vous avec Julien et Laura pour cette 5e Belgodyssée!

Ce samedi, vous découvrirez notre cinquième duo de cette Belgodyssée

Nos Tintin reporters, Julien Covolo (fr) et Laura Clays ( Nl) ont choisi de parler des MENA (Mineurs Etrangers Non Accompagnés), et plus spécifiquement le cas (très rare) du regroupement familial. Pour leur reportage, ils ont été à la rencontre d’associations telles que Mentor Escale, organisation qui leur permet d’apprendre le français, de s’intégrer plus facilement en Belgique, de trouver un logement, une école, du travail, etc..

Nos jeunes journalistes ont creusé le sujet et poussant la porte de Théo Francken, Secrétaire d'Etat à l'Asile et la Migration qui a répondu à leurs questions. Leur reportage nous livrera également le témoignage de Fiyori originaire de l'Érythrée qui est arrivée en Belgique à l'âge de 17 ans.

L'émission se déroulera dans une école primaire à Andenne où les élèves prépareront les paroles d’une chanson sur le thème des Droits de l’Enfant qu'ils nous chanteront en direct.

Rendez-vous ce samedi entre 16h-18h dans Grandeur Nature en compagnie de Fanny Rochez et de ses invités.