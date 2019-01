Ce samedi rendez-vous pour un petit goût de l'échappée belge en Andalousie !

Et si nous commencions 2019 sur les chapeaux de roues… de vélo !

Vivez avec nous le repérage de la prochaine échappée belge en Andalousie ce 5 janvier entre 16h et 18h sur VivaCité!

Un fabuleux voyage à bicyclette dans les plus beaux paysages de cette terre chaleureuse! Vous aurez l’occasion de gagner si vous tentez votre chance cet été sur le beau vélo de Ravel.

Toute l’équipe vous le souhaite

À samedi les amis...