Ce samedi, rendez-vous au cœur de Paris!

Découvrez Paris autrement !

Cette semaine Adrien et notre Tintine reporter Hélène Bernard poseront leurs valises dans la Ville Lumière.

À la recherche d’authenticité, ils s’installeront dans un hôtel à deux pas de la Tour Eiffel ; Le Pavillon. Une demeure conviviale et pleine de charme équipée d’une multitude de technologies destinées au bien-être. Qui aurait cru que l'on pouvait respirer l'air des montagnes en plein Paris ?

Ensuite, c’est au cœur de Paris qu’ils découvriront l’art du graffiti. Ils sillonneront les ruelles cachées et les grandes avenues pour admirer les plus belles œuvres de Street art dans le 13ème arrondissement. Attention aux yeux !

Un peu gourmand, ils pousseront la porte du Pavillon des Canaux pour un repas bien mérité. Des produits frais, des menus de saison et des assiettes bien goûtues, le tout comme à la maison ! Ici, on apprend de nouvelles façons de partager, de s'informer et de consommer. De belles rencontres en perspective...

Nos aventuriers débarquent en Chine ! Ou plutôt dans le quartier asiatique parisien pour fêter le nouvel an chinois avec une semaine de retard. Ce coin de la capitale abrite des temples bouddhistes, des commerces spécialisés, des cantines typiques dans lesquelles on se régale d’un jiang bing. Le quartier est véritablement un petit morceau d’Asie.

Et enfin que serait Paris sans un passage par Ground Control ce magnifique lieu de vie pluridisciplinaire, indépendant, qui occupe une place à part dans le paysage parisien. Création, diffusion culturelle et artistique, expérimentation, découverte autour de la vie en ville et du bien vivre ensemble.

C’est au sein de ce bel art de vivre qu’Adrien et son équipe termineront leur séjour.

Un séjour magique que vous pourrez découvrir ce samedi dans l’émission Grandeur Nature de 16h à 18h sur Vivacité.