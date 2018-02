Ce samedi direction les Deux-Alpes !

Aux Deux-Alpes, l'hiver est bien installé et ce n'est pas Adrien et son équipe qui vous diront le contraire.

Une ambiance sportive et familiale, des rires, des chutes et surtout beaucoup de sensations, voilà ce que propose la station de ski Les Deux-Alpes. Située à 64km de Grenoble, c’est ici que notre tintin reporter préféré a posé ses valises cette semaine.

Dès son arrivée, Adrien s’est aventuré sur les pistes de ski à la rencontre de moniteurs et de parapentistes.

Tout au long de son voyage, il n’a pas hésité à pousser les portes des restaurants et hôtels de la région, en quête d’histoire et de saveurs typiques de la montagne. Lorsqu'il fait -10°, rien de mieux que de faire un peu de sport, c’est ce qu’Adrien a fait en s’essayant à la " bouée luge ". Cette activité ludique permet de faire de la glisse et d’atterrir en toute sécurité sur un " bag ", sorte de matelas à air utilisé principalement pour le freestyle.

Notre baroudeur s’est aussi intéressé à l’histoire, notamment celle du petit village de Vénosc située 650 mètres en bas du plateau. Ce village a joué un rôle primordial à la naissance des Deux-Alpes, c’est à partir de lui que la station de sports d'hiver a pu se développer et devenir aujourd’hui un des plus grands sites touristiques de France.

Adrien a terminé son circuit à la rencontre d’une star de la région : Yoann Bonato, champion de France de rallye mais aussi et surtout enfant du pays.





