Cap sur Nosy Be, l'envoûtante et sensuelle île aux parfums…

Ne jamais écouter les oiseaux de mauvais augure. Toujours suivre son instinct…Si j’avais prêté attention à leurs dires, je ne serais jamais parti à Nosy Be en février, au cœur de la saison des pluies et j’aurais eu tort…Car c’est sans doute à cette période, quand les touristes la désertent et que les éléments se déchainent, qu’elle est la plus authentique, la plus belle, la plus sauvage…

La perle de l'océan indien est située au Nord-Ouest de Madagascar. Elle se mérite : 20 heures de taxi-brousse depuis Antanarivo, la capitale malgache, ou alors, pour la même durée, deux grands oiseaux de fer, un premier depuis Orly avec Air France vous dépose à la réunion, puis un autre avec Air Austral vous parachute près de Hell-Ville. N'ayez pas peur du nom, ce n'est pas la ville de l'enfer, le chef-lieu de Nosy Be a été fondé par les Français en 1841 en l'honneur du gouverneur de La Réunion, le contre-Amiral Louis de Hell. Hell-Ville est une des plus anciennes cités coloniales de Madagascar, c'est Hell, le gouverneur qui lui a laissé son nom…

Les eaux chaudes autour de Nosy Be sont une zone d’alimentation pour le requin baleine. Ici, on appelle ce gros poisson mystérieux Marokintana : les milliers d’étoiles. L’apercevoir de loin, ou mieux partir à sa rencontre sous l’eau, est un grand bonheur. Les chercheurs percent de plus en plus de mystères sur cette espèce ; parmi eux, la biologiste marine bruxelloise Stella Diamant. Regardez ici le reportage que mes collègues Anna Bellissens et Mathieu Alonso lui ont consacré :

Assoiffés, nous nous désaltérons à l’arbre du voyageur, l’arbre emblématique de Madagascar, comme le baobab. Je demande à Jules où je peux en voir à Nosy-Be. Il n’y a pas sur l’île me dit-il, tu dois aller au sud de Madagascar. Au fond de moi, je suis assez content de ne pas en avoir vu, cela me donnera une raison supplémentaire de venir à Mada, pourquoi pas à Tuléar où les frères N’Java, musiciens de Suarez, envisagent de construire un petit hôtel ? Faudra que je leur parle d’Eko-Kasa. Véloma les amis… Adrien Joveneau