Cap sur la Provence ce samedi dans Grandeur Nature

Cette semaine, entre 16h et 18h, Grandeur Nature s’évade en Provence et plus exactement dans le Luberon pour revivre les plus beaux moments de l’Échappée Belge 2016 !

Situé dans le sud de la France, le Luberon est un massif montagneux peu élevé qui s’étend d’est en ouest entre les Alpes-de-Haute-Provence et le département de Vaucluse à 70 kilomètres au nord de Marseille. Caractérisé par un climat méditerranéen qui lui apporte une saisonnalité très marquée des pluies et des températures, le Luberon jouit d’une grande variété d’écosystèmes favorables à la culture de divers produits comme les vignes ou les oliviers.

En 2016, première édition de l’Echappée Belge, Adrien Joveneau et sa joyeuse équipe de ravelistes s’y sont rendus pour y découvrir ses trésors. Cette semaine, Grandeur Nature a décidé de vous faire revivre les meilleurs moments de ce périple. Au programme, visite du musée de Salagon, composé d’un prieuré d’époque Renaissance et d’une église romane classés, mais surtout réputé pour ses jardins ethnobotaniques qui racontent l’histoire et le lien important de la relation des habitants de la Haute-Provence aux plantes locales. Découverte du Colorado provençal avec son exploitation d’ocre et enfin, vol en montgolfière !

Bien d’autres surprises vous attendent encore ce samedi 16 mai dans l’émission, alors rendez-vous à partir de 16h sur Vivacité !