C'est parti pour le duo 7 de cette Belgodyssée !

Cette semaine, place à Romane et Dries, nos deux Tintin reporters !

Le reportage de notre candidate francophone, Romane Heinen, sera axé sur l'offre culturelle en milieu carcéral en Wallonie. Pour cela, elle se rendra à la prison de Mons pour y rencontrer le directeur, des gardiens et un détenu, responsable de la bibliothèque.

Quelles sont les activités proposées ? Les offres sont-elles égales d'une prison à l'autre ?

Branchez-vous sur VivaCité, samedi entre 16h et 17h pour écouter le reportage de notre jeune journaliste !

Adrien Joveneau vous fera voyager au Chili dans la deuxième heure de notre émission qui sera réalisée depuis l'Espace Magh, Centre Culturel situé au cœur de Bruxelles dont l’objectif est de promouvoir les cultures du Maghreb et de la Méditerranée. Sa spécificité est à la fois de porter une attention particulière aux cultures dites minoritaires, d’être à l’écoute des artistes issus des immigrations, trop souvent méconnus, et, enfin, d’agir comme une chambre d’écho pour un certain nombre d’auteurs du Sud ou d’ailleurs, étonnants autant qu’ignorés, qui n’ont pas trouvé asile ailleurs.

Rendez-vous ce samedi entre 16h-18h dans Grandeur Nature.