Bouger booste notre humanité : vivez l’aventure à Fuerteventura !

Fuerteventura ! Ah forte aventure que de débarquer sur cette terre volcanique. Le vent du large la fouette en Macaronésie, dans l’archipel des Canaries, au large du Sahara occidental. Des huit îles de l’archipel canarien, c’est la plus proche, 9O km à peine, de l’Afrique, le continent natal d’Augustin Kivunghe, ex-footballeur devenu coach sportif.

Augustin a vu le jour en 1973 dans le petit village de Kipushi près de Lubumbashi. Arraché à sa mère à l’âge de 5 ans, il n’a jamais vu son père biologique. Il a été élevé par un oncle, à la dure, mais il mesure sa chance d’avoir été choisi pour venir se former en Belgique. Il y mènera des études universitaires, de front avec une carrière sportive. Mieux connu dans le milieu du foot, sous le surnom de Kiki, Augustin Kivunghe Kinda a fait les beaux jours des clubs de Tubize, de Virton ainsi qu’une pige à L’Ethnikos Asterias en Grèce. Au cœur des années 90, Kiki rencontre Luti à Bruxelles. Luti, c’est son âme sœur, elle est née le même jour que lui dans la région de Lubumbashi. Au premier regard, il sait qu’elle deviendra la mère de ses enfants. Très vite, notre champion devient père de famille nombreuse, ses 4 filles et Luti font de lui le plus heureux des hommes… Jusqu’au jour où Luti connaît des problèmes de santé, Augustin flirte alors avec le burn-out, ils voient leur vie basculer et ils sentent qu’ils doivent changer de cap…​​​​​​​

8 images Plage de Fuerteventura. © D.R.

Ce sera Fuerteventura, l’île rouge où les terres ocres leur rappellent le Congo natal. L’Aloe Véra et le climat clément y font des miracles. Luti est rapidement remise sur pied et Augustin entame doucement sa reconversion professionnelle : cette île a des vertus thérapeutiques insoupçonnées. Les majoreros, les vieux insulaires, ont coutume de dire que tu ne choisis pas Fuerteventura mais que c’est elle qui te choisit. Dans leur cas, c’est vraiment ce qui s’est passé. Se retrouver au sommet d’un volcan avec le lever du soleil comme seul témoin, ou le regarder se coucher avec le fracas des vagues sur les falaises d’El Cotillo est le meilleur des médicaments. C’est aussi l’île idéale pour penser, se projeter et créer leur nouveau projet de vie, ce sera Fuerte Bootcamp. Des séjours de remise en forme alliant sport, nature et bienveillance. Si le sport a fait autant de bien à Augustin, peut-être qu’il pourra en faire aussi à d’autres… Pour se sentir " fit & well " dans ses baskets, il a besoin de faire du bien autour de lui. Et il en fait aujourd’hui dans son bootcamp… (www.fuertebootcamp.com)

8 images Bootcamp d’Augustin sur la plage de Fuerteventura. © D.R.

Quand je les rejoins sur cette île de l’éternel printemps, formée il y a plus de vingt millions d’années par une série d’éruptions volcaniques, Augustin m’attend à vélo pour l’ascension du Calderon Hondo à Lajares, un des points culminants de l’île. Le gaillard n’a rien perdu de sa forme olympique, il pédale toujours aussi vite que son ombre et il n’y en a pas beaucoup par ici… J’ai l’impression de débarquer sur la lune, pas étonnant que le dernier épisode de Star-Wars ait été tourné par ici. En haut du cratère, il m’explique que c’est ici qu’il vient faire son jogging, avec son chien, le dimanche matin. Il vient aussi méditer ici sur la force de la nature. Elle était là avant nous, elle le sera après. Nous sommes juste de passage, il faut laisser une trace, il veut que ses enfants soient fiers de lui. Confession touchante pour un gars qui n’a pas connu son père…

8 images Augustin et Adrien sur la plage de Fuerteventura. © D.R.

Les contrastes de sa vie se reflètent dans ceux du paysage : ici les cônes noirs des volcans voisinent quelques villages blancs aux maisons cubiques. Et au milieu du désert, surgit un village fleuri. Celui de Betancuria est sans doute le plus beau de l’île. Capitale historique de l’île, elle a été fondée par Jean de Béthencourt qui a " découvert " l’île en 1404. C’est de cette époque que date l’église du village qui s’élève fièrement au milieu d’une profusion de plantes et de palmiers. Dans ces décors de bout du monde, Augustin anime ses séances de fitness. C’est tellement beau qu’on se surpasse et on sort de sa zone de confort, sans rentrer dans celle de la douleur. Augustin est plus qu’un coach sportif, c’est aussi un thérapeute qui passera beaucoup de temps à vous écouter et à vous aider à fixer vos objectifs. Avec de la volonté, du travail et de la persévérance, tout le monde peut atteindre ses objectifs, me dit-il…

8 images Ile de Lobos. © D.R.

L’homme se fait aussi guide de voyages. Il m’emmène en pirogue polynésienne avec son ami Philippe vers la toute proche île de Lobos. Malgré les excellents conseils de Philippe, nous volerons, de ma faute, à l’eau. L’occasion d’un beau fou rire et d’un test température : ici, aux portes de l’hiver, l’Atlantique affiche encore 20°. L’île des loups doit son nom aux "loups de mer", les phoques moines assurèrent jadis la subsistance des quelques habitants de cette île à la végétation steppique. Le soleil y a modelé des paysages brûlés et arides adoucis par les piscines naturelles aux eaux turquoise qui bordent les côtes de cette terre sauvage, paradis des surfers, c’est d’ailleurs un des spots préférés de notre ami Marc Pinilla du groupe Suarez.

8 images Marc Pinilla du groupe Suarez. © D.R.

Marc vous fixe d’ailleurs rendez-vous ce samedi après-midi sur VivaCité pour nous faire part de son coup de cœur pour cette île que les rois de la glisse comparent à l’Hawaï de l’Atlantique. Et dans tous les endroits extraordinaires, on croise des gens… extraordinaires, comme les Dulait en escale ici lors de leur Tour du Monde à la voile. Cette petite famille, originaire de Grez-Doiceau, a quitté la Belgique en septembre dernier pour une année sabbatique autour de notre planète bleue. Cette année Covid était l’année ou jamais pour entreprendre ce grand voyage : les enfants suivent leurs cours à distance et cette aventure est la meilleure leçon de géographie et de biologie que l’on puisse imaginer.

8 images Escale de la famille Dulait à Fuerteventura lors de leur Tour du Monde à la voile. © D.R.

A côté de son bootcamp, Augustin exerce une activité de bénévole pour la Croix-Rouge. Une fois par semaine, il prend de son temps pour offrir une séance de coaching à des réfugiés, en transit sur l’île. Augustin a aussi immigré de son Congo natal, il ne renie pas ses racines : s’intéresser à ces jeunes qui commencent une deuxième vie, est, pour lui, une évidence. Au bord d’un terrain de foot aménagé dans les dunes de Corralejo, il me présente Abdou. Je suis bouleversé par son récit et par celui de gamins de 16 ans qui me racontent l’enfer qu’ils ont traversé pour fuir leurs pays en guerre et arriver ici. Ce sont mes petits frères, c’est mon devoir de les aider, m’explique Augustin en me faisant monter sur le terrain. Fais une passe au vieux, dit Abdou, le vieux c’est moi et je suis impressionné par le talent de ces gamins, leur énergie, leur gentillesse aussi : ce sont eux qui m’intègrent dans leur jeu et qui me remercient de taper la balle avec eux. Le monde à l’envers, ou plutôt le monde à l’endroit, c’est ainsi que Kiki veut le faire tourner à Fuerteventura… Chapeau les champions et merci pour la leçon !

8 images Partie de foot sur la plage de Fuerteventura. © D.R.

