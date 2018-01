Benvenuti in Puglia !

Ce samedi, Adrien Joveneau et notre reporter, Catherine Pizzol, vous font découvrir les Monti Dauni, un coin authentique des Pouilles en Italie

Frontière naturelle entre les régions de la Campania, du Molise et de la Puglia, I Monti Dauni occupent la partie occidentale de la province de Foggia et cachent des trésors naturels, culturels et gastronomiques.

Il existe encore des lieux préservés de l’activité humaine et les Monti Dauni, en Italie, en font partie. Un paysage de collines qui offre une explosion de couleurs avec ses champs de blé en été, vignobles, oliviers et nombreuses forêts. Avis aux randonneurs et cyclistes, ici les balades ne manquent pas ! Une région authentique qui ravira les amoureux de nature, de sport en plein air, d’histoire, de culture et de gastronomie !

L’Italie est belle du Nord au Sud et abrite de nombreux anciens villages qui, lorsque vous les visitez, vous transportent quelques siècles en arrière. Afin de préserver ces écrins et de les mettre en valeur, l’ANCI, l’Associazione Nazionale Comuni Italiani , a créé, en 2002, I Borghi più Belli d’Italia. Pour obtenir ce label, i borghi candidats doivent répondre à certains critères. Un borgo est un village fortifié dont l’origine remonte au Moyen-âge jusqu’à La Renaissance, construit autour d’un monastère, d’un château ou du palais des nobles du bourg et préservé de toute construction moderne. Un symbole de la culture italienne avec ses trésors artistiques et architecturaux et son héritage de traditions et de gastronomie.

Dans les Pouilles vous pourrez découvrir dix Borghi, dont trois dans la région des Monti Dauni : Alberona, Pietramontecorvino et Bovino.

