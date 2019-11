Belgodyssée : pour le troisième duo, une semaine aux couleurs de l'agriculture urbaine !

Si certains ont profité de leurs congés de Toussaint pour prendre quelques jours de repos, Kamiel et moi n'avons pas chômé, loin de là ! Ainsi, nous avons rencontré plusieurs intervenants, pour discuter ensemble de notre thématique : l'agriculture urbaine à Bruxelles, et plus particulièrement cette mesure du gouvernement régional, qui souhaite que la capitale produise 30% des fruits et légumes qu'elle consomme, d'ici 2035 !

Avant toute chose, laissez-moi vous conter la particularité surprenante de notre binôme : si nous sommes aussi le seul duo masculin, nous nous connaissions par hasard bien avant le début du concours ! En effet, nous nous croisions déjà depuis début octobre dans la rédaction de BX1 (média régional bruxellois), où Kamiel est stagiaire, et où je suis journaliste depuis quelques mois

Belgodyssée : pour le troisième duo, une semaine de Toussaint aux couleurs de l'agriculture urbaine ! - © Tous droits réservés Belgodyssée : pour le troisième duo, une semaine de Toussaint aux couleurs de l'agriculture urbaine ! - © Tous droits réservés Belgodyssée : pour le troisième duo, une semaine de Toussaint aux couleurs de l'agriculture urbaine ! - © Tous droits réservés Mais revenons à notre première semaine de Belgodyssée… Après le tournage de notre vidéo de présentation, lundi, dans la ferme Peas & Love de Woluwe-Saint-Lambert, nous avons découvert, mardi, deux fermes urbaines bruxelloises. Ainsi, nous avons visité la Ferme Abattoir, la plus grande ferme hydroponique sur toit au monde (une ferme hydroponique cultive ses légumes dans un substrat créé pour eux, et non en pleine terre), en compagnie de son fondateur, Steven Beckers, et d'un de ses collaborateurs, Jens De Laet. Ceux-ci nous ont confié leur fierté de travailler dans ce grand complexe, perché sur le toit du Foodmet, aux Abattoirs d'Anderlecht.

Belgodyssée : pour le troisième duo, une semaine de Toussaint aux couleurs de l'agriculture urbaine ! - © Tous droits réservés Belgodyssée : pour le troisième duo, une semaine de Toussaint aux couleurs de l'agriculture urbaine ! - © Tous droits réservés La même journée, nous avons pris la route, plus loin le long du canal, vers l'Atelier Groot Eiland. Cette association vient en aide à des personnes en marge de l'économie, en les remettant au travail : dans leur menuiserie, en cuisine et même au potager, qui a été aménagé derrière l'ancienne brasserie Bellevue, dans une étroite langue de terre qui était autrefois la Petite Senne. Tom Dedeurwaerder et Stefie Servranckx nous y ont présenté leur initiative, et se sont réjouis des objectifs ambitieux de la Région bruxelloise en matière d'agriculture urbaine, tout en admettant que cette augmentation de la production maraîchère d'ici 2035 ne devra pas s'accompagner, chez Groot Eiland, d'un stress supplémentaire pour leurs travailleurs.

Belgodyssée : pour le troisième duo, une semaine de Toussaint aux couleurs de l'agriculture urbaine ! - © Tous droits réservés Mercredi, notre duo a quitté Bruxelles pour se rendre… seulement à deux kilomètres de la frontière régionale ! Nous avons rencontré Jean-Pierre De Leener, un agriculteur de Leeuw-Saint-Pierre, qui produit depuis plus de 30 ans ses légumes bio : tomates, aubergines, poivrons et une multitude de légumes à feuilles. Alors que Bruxelles était visible au loin, et notamment l'hôpital Erasme tout proche, l'ambiance était réellement bucolique, et c'est en se baladant au milieu d'un champ que nous avons pu effectuer notre interview avec ce sympathique fermier !

Belgodyssée : pour le troisième duo, une semaine de Toussaint aux couleurs de l'agriculture urbaine ! - © Tous droits réservés En fin de journée, nous nous sommes rendus à la Ferme du Chant des Cailles, à Watermael-Boitsfort, pour y rencontrer notre expert francophone, Alexandre Lefebvre. Ce consultant en agriculture urbaine nous a expliqué où en est la capitale en la matière, et si le projet 2035 est réalisable. Réponse… à découvrir dans nos reportages !

Belgodyssée : pour le troisième duo, une semaine de Toussaint aux couleurs de l'agriculture urbaine ! - © Tous droits réservés Belgodyssée : pour le troisième duo, une semaine de Toussaint aux couleurs de l'agriculture urbaine ! - © Tous droits réservés Belgodyssée : pour le troisième duo, une semaine de Toussaint aux couleurs de l'agriculture urbaine ! - © Tous droits réservés Enfin, notre première semaine de Belgodyssée s'est achevée jeudi avec une journée en pleine nature, dans le Parc Naturel des Plaines de l'Escaut, avec Vivacité et l'émission Grandeur Nature. Entre tournage télé et enregistrement radio, nous avons pu découvrir ce parc magnifique, aux couleurs dorées de l'automne, entre forêt épaisse, champs à perte de vue et profondes carrières, où la biodiversité renaît malgré les apparences.

Plus que des mots, nous vous proposons de découvrir nos aventures de cette première semaine de concours dans un vlog journalistique, que nous avons tout spécialement réalisé pour l'occasion ! Vous y découvrirez les différentes fermes que nous avons visitées, en compagnie de ceux qui les font vivre ainsi que les coulisses de nos tournages avec la RTBF !

Bref, si la Belgodyssée se conjugue pour nous avec agriculture urbaine, elle rime également avec découvertes, amitié et plaisir de travailler, tant notre première semaine de concours a été riche en bonnes surprises ! Arnaud Bruckner