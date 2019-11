Nous avions une semaine pour réaliser un reportage radio et écrit sur une initiative positive dans la lutte contre le réchauffement climatique. Candice et moi ne nous connaissions pas et le défi était d’apprendre très vite à travailler ensemble. Nous sommes fières de dire que nous l’avons relevé. Voici le récit de notre semaine de tintines-reporters.

Belgodyssée : le quatrième duo vous fait découvrir les élevages urbains de moutons - © Tous droits réservés

Candice a 24 ans, elle est née au Pays-Bas et vit aujourd’hui à Dilbeek. Quant à moi, je suis bruxelloise et j’y ai presque toujours vécu. Pourtant, sans le savoir, Candice et moi nous sommes certainement déjà rencontrées avant la Belgodyssée puisque nos Hautes écoles sont situées à quelques centaines de mètres l’une de l’autre.

Pour cette quatrième semaine de concours, Candice et moi nous sommes intéressées aux élevages urbains de moutons. Se retrouver nez-à-nez avec ces animaux en ville n’est pas vraiment courant. Pourtant, de plus en plus de villes choisissent cette option pour ramener la nature à l’intérieur de leurs territoires et lutter contre le réchauffement climatique. Cela peut paraître étonnant mais c’est pourtant vrai : la présence des moutons en zone urbaine est bénéfique tant pour la biodiversité et le maintient de températures un peu plus basses que pour la cohésion sociale et le commerce local.

Notre semaine de reportage a été pleine d’aventures. Les Moutons bruxellois est le projet que David D’Hondt a mis en place. Son objectif est de commencer à vendre la viande de ses animaux dans le courant de l’année 2020. S’il y a un an et demi, David ne comptait que 10 brebis dans son troupeau, il en compte aujourd’hui le double. Pour l’instant, ses animaux se trouvent sur des prairies mises à la disposition du berger par les communes de Berchem-Sainte-Agathe et d’Anderlecht et par Bruxelles environnement. Le lendemain, nous nous sommes retrouvées dans les bureau de Bruxelles environnement pour rencontrer Catherine Fierens. Elle est la coordinatrice du projet Boeren Bruxsel Paysans, un projet qui promeut l’agriculture locale et durable à Bruxelles. Lors du rendez-vous, elle nous a expliqué que les moutons étaient intéressants en ville parce qu’ils permettaient de réguler les prairies, notamment grâce aux déjections des animaux et ainsi de permettre l’arrivée de nouvelles plantes et insectes sur le terrain.