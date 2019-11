Il y a un mois de cela, Andries Haesevoets et moi ne nous connaissions pas. Cette semaine pourtant, nous avons été amenés à collaborer étroitement autour d’un thème commun dans le cadre du concours Belgodyssée. Notre sujet ? La problématique des déchets plastiques. Émotions, surprises et belles rencontres ont rythmé notre aventure.

Belgodyssée : le cinquième duo à la conquête des déchets - © Tous droits réservés Le périple de la Belgodyssée débute il y a un peu plus d’un mois, à la fondation roi Baudoin. Après une première sélection, une trentaine d’étudiants restent en lice pour participer au concours. Tour à tour, nous passons devant un jury afin de présenter nos motivations et les idées de reportages que nous avons déjà en tête. À la fin de cette journée mouvementée, un sms m’apprend que je suis sélectionnée. Heureuse, je rencontre les autres lauréats et je croise Andries pour la première fois : nous nous félicitons mutuellement pour notre réussite. Quelques instants plus tard, on m’annonce qu’il deviendra mon partenaire pour cette aventure qui ne faisait que de commencer. Très vite, nous planifions un rendez-vous pour discuter de sujets potentiels à développer.

Belgodyssée : le cinquième duo à la conquête des déchets - © Tous droits réservés Le choix du thème s’est révélé la partie la plus délicate de l’aventure. Dans un premier temps, nous devons nous entendre sur des sujets qui interpellent nos deux personnalités. Autre complication rencontrée : au fur et à mesure que les semaines passent, les initiatives que nous choisissons d’aborder sont présentées par les duos précédents. Après plusieurs remises en question, nous décidons finalement de nous pencher sur l’initiative Stormkop, basée à Anvers. Cette association mêle écologie et art : elle organise des activités qui permettent aux enfants de réaliser des œuvres avec du plastique récolté dans les rivières. Très enthousiastes à l’idée de d’explorer le sujet, nous décidons de réaliser le reportage en français et en néerlandais.

Belgodyssée : le cinquième duo à la conquête des déchets - © Tous droits réservés Notre semaine d’interviews démarre le mardi 5 novembre par un briefing dans les locaux de la RTBF. C’est un peu stressée que je pénètre pour la première fois dans ce lieu mythique. Encouragés par Olivier Nederlandt, Hélène Bernard et Kathy Lindekens, Andries et moi partons confiants et pleins d’ambition. Suite au briefing, notre duo se rend à Namur pour rencontrer Sarah Meurisse, présidente de l’association Slow Waste. Nous l’interrogeons sur les dangers de la surconsommation de déchets ainsi que sur les gestes à adopter pour les limiter. Nous réaliserons par la suite une capsule vidéo de cette rencontre très constructive.

Belgodyssée : le cinquième duo à la conquête des déchets - © Tous droits réservés Le lendemain, Andries et moi nous rendons à Anvers. En matinée, nous avons rendez-vous chez DOEK, un atelier local où des vêtements sont confectionnés à partir de matières recyclées et eco-responsables. Nous y tournons une capsule vidéo. Après cet interview, notre duo se dirige vers le port d’Anvers, chez Stormkop, pour réaliser notre reportage principal. Sur place, une mauvaise surprise nous attend : les enfants qui devaient être présents pour l’activité se sont désistés à cause des intempéries. Autre mauvaise nouvelle : contrairement à ce que qu’Andries avait convenu, aucun interlocuteur n’est finalement en mesure de répondre en Français à mes interviews. Très tracassée, je me retrouve sans sujet pour le concours. Après un moment de découragement, je me recentre et je tente de chercher une solution de repli dans la soirée. Après diverses recherches, je finis par retenir une initiative intéressante sur la thématique des boites alimentaires réutilisables : j’arrive à organiser un interview pour le lendemain matin à Bruxelles. Je m’accroche et je reste positive car je souhaite aller jusqu’au bout de l’aventure. Mon reportage sera axé sur les boîtes en inox réutilisables Tiffin, lancées par une Bruxelloise. L’objectif de ces boîtes ? Permettre aux consommateurs de reprendre des plats à emporter au comptoir des restaurants sans utiliser d’emballages plastiques. Le thème est intéressant et d’actualité : aujourd’hui en Wallonie, nous produisons 550 kilos de déchets par personnes et par an. Parmi ces 550 kilos, une très grande partie est issue des emballages plastiques et pourrait facilement être diminuée, notamment grâce à des contenants réutilisables.

Belgodyssée : le cinquième duo à la conquête des déchets - © Tous droits réservés Jeudi, je me rends alors à Bruxelles pour réaliser mon reportage. J’y vais seule car Andries est blessé et a beaucoup de mal à suivre le rythme des allers-retours. La journée est intense et bien remplie. Après l’interview de la fondatrice du projet, je me dirige vers plusieurs restaurants afin de poser des questions aux gérants et aux clients consommateurs de Tiffin. Je prends ensuite le chemin de l’école supérieure de La Cambre, où 500 contenants Tiffin sont utilisés par les étudiants à la cantine afin de réduire les déchets plastiques. Malheureusement, sur place, je me vois refuser l’entrée par la direction. À force de négociations, je reçois finalement un appel de l’école qui m’autorise à interroger les élèves au sein même de la Cambre : mon reportage est sauvé ! Pour clôturer cette journée mouvementée, je me rend au salon zéro déchet organisé à Tour et Taxi. J’y interroge deux étudiants de La Cambre, porteurs du projet. Cette journée a été très chargée et difficile à organiser avec le peu de temps dont je disposais pour préparer ce nouveau thème. Soulagée d’avoir trouvé une alternative intéressante, je suis satisfaite des conversations que j’ai entretenues avec mes intervenants, qui se sont montrés passionnants et surtout passionnés.

Vendredi, Andries et moi parcourons toute la Belgique pour enregistrer un tournage de l'émission Grandeur Nature à la Panne. La journée débute à la réserve naturelle du Westhoek : le garde forestier Yohan Lamaire nous fait l'honneur de nous ouvrir une partie privée de sa réserve. Sur place, nous croisons des chevaux sauvages et d'impressionnants moutons noirs : nous restons bouches bées par la beauté de l'endroit. Là-bas, nous tournons quelques vidéos et nous observons la manière dont une équipe de télévision travaille au quotidien. L'aventure ne s'arrête pas là, nous suivons ensuite l'équipe radio de Grandeur Nature dans ses interviews à La Panne. Leur gentillesse et leur bienveillance réchauffe nos cœurs, malgré le froid, et leur expérience sur le terrain se montre très formatrice. Cette journée marquera cette semaine de concours : j'en garde un souvenir riche et mémorable. Cela n'a aussi fait que de confirmer mon attirance pour les médias radiophoniques.

L’aventure Belgodyssée a permis à notre duo de se révéler. Elle nous a demandé un travail de collaboration intense et minutieux. Nous sommes très heureux d’avoir pu participer et nous espérons que le résultat plaira à nos auditeurs et à nos lecteurs. Retrouvez les reportages que nous avons réalisés avec ardeur entre 12 et 13 heures dans l’émission " Transversales " sur La Première, mais aussi entre 7 et 9 heures dans l’émission " De Ochtend " sur Radio 1.

Hanna Schevenels