Belgodyssée - Duo 8 : " Alles samen ! "

Profiter de cette Belgodyssée au maximum était notre objectif. Nous avons vécu ces deux semaines à cent à l’heure. De belles rencontres, du stress, peu de sommeil, mais que du plaisir !

Tous les lundis, même réflexe : quel est le sujet proposé par le duo de la semaine ? Passer en dernier nous a mis face à un défi que nous avons affronté avec patience : trouver un sujet qui se démarquerait des précédents. Le challenge de tous les journalistes ! Pieter et moi, nous étions " au taquet ".

Deux semaines après notre sélection, nous avons créé un " Google doc " où nous partagions toutes nos idées pour chaque article de la Déclaration Universelle des Droits de l’Homme. Une semaine avant notre premier jour, nous nous sommes vus au " Ritcs café " à Bruxelles. Nous avons très rapidement, voire naturellement, trouvé le sujet qui nous correspond. Pieter et moi sommes tous les deux animateurs dans un mouvement de jeunesse. La décision de réaliser nos reportages sur ce sujet était une évidence. On avait envie de découvrir des histoires différentes de celles que nous avons vécues en tant qu’animateurs. Bref, aller voir ailleurs, et partager. C’est ainsi que nous nous sommes intéressés aux unités qui accueillent des jeunes porteurs d’un handicap.

Nous sommes ravis d’avoir fait la connaissance des personnes que nous avons rencontrées lors de ces reportages. Je me souviendrai toujours de l’interview de Soline, 13 ans, qui vit le scoutisme à pleines dents malgré sa chaise roulante. Ou encore de son staff motivé qui se décarcasse toute l’année pour offrir une animation de qualité à ses scouts. Il y a des témoignages comme ceux-là qui marquent, et qui nous font comprendre qu’une fois de plus, tout est possible. Je suis de nature optimiste. Et parfois, cela fait du bien d’entendre des projets encore plus dingues que les miens. Ca donne la niaque.

Au niveau de la collaboration avec mon binôme, tout s’est très bien déroulé. Pieter et moi étions sur la même longueur d’onde. Nous avons franchi toutes les étapes ensemble, de la prise de contact au travail sur le terrain. Nous avons vécu ces deux semaines Belgodyssée " à fond ". Lorsque l’un de nous devait aller faire son reportage, l’autre l’accompagnait et prenait des photos. À chaque publication, nous ajoutions notre grain de sel respectif, ou demandions l’avis de l’autre. La barrière de la langue a très vite été brisée. Nous nous débrouillons chacun assez bien dans la langue de l’autre. Lors de nos discussions, nous faisions un petit melting-pot des deux... Pieter m’a fait visiter son école à Bruxelles, et je lui ai fait découvrir le charme de Louvain-la-Neuve, la ville où j’étudie.

Ces deux semaines sont passées très vite. Je garderai un super souvenir de cette expérience. Quoiqu’il arrive par la suite, je suis déjà très contente d’avoir fait partie de ce duo. Au départ, je me disais que je n’avais pas le niveau pour participer à ce concours. J’ai envoyé ma candidature pour " tenter le coup ", sans attendre de réponse. Comme quoi, les folies réservent de jolies surprises !

Laura Jadot

