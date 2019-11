Belgodyssée, duo 6 : entre habitats groupés et nouvelles résolutions journalistiques

Sept jours, une trentaine de coups de fil, 425 kilomètres parcourus entre Bruxelles, les provinces d’Anvers et de Namur et la réserve naturelle du Zwin. Micro à la main, je me suis lancée dans l’aventure de la Belgodyssée avec ma coéquipière Rojin. Nous étions le sixième duo de reporters à réaliser une série de reportages sur les " initiatives positives pour lutter contre le réchauffement climatique ".

Le délai est court, l’enjeu est de taille. Nous voulons aborder la protection de l’environnement sous un angle original, avec une information complète, quelque chose qui puisse intéresser une majorité de personnes. Ça toucherait au social, à l’agricole, à l’économie et peut-être même un peu au politique. On entend parler des habitats groupés, on s’informe, on appelle, on discute. Ça nous semble complexe et intéressant. Après deux jours de recherche, nous trouvons enfin deux habitats groupés qui veulent bien nous parler de leur projet et modes de vie. Les deux ont leurs particularités et Rojin et moi en profitons pour aborder deux sous-thèmes distincts : le maraîchage bio à échelle familiale et l’architecture écologique.

Rallye journalistique

Le jeudi 21 novembre est une journée froide mais amusante. Nous rejoignons l'équipe d'Adrien Joveneau pour le programme Grandeur Nature à la réserve naturelle du Zwin, située à cheval sur la frontière belgo-néerlandaise. Nous interviewons Ina De Wasch, directrice du Zwin Parc Nature et Wouter Faveyts, spécialiste des rapaces. C'est également là que nous enregistrons notre vidéo de présentation, tournons quelques séquences TV et répondons aux questions d'Adrien Joveneau.

Le lendemain, vendredi 22 novembre, restera un souvenir de rallye journalistique. Nous passons notre matinée à nous promener dans le jardin de l'habitat groupé de Weegbree, à Wavre-Sainte-Catherine, avant de rejoindre l'habitat groupé du Broctia à Malonne, où nous avons rendez-vous avec Simon De Bie, architecte du collectif La Verte Voie. Un café avalé à la sauvette dans la cuisine de François, puis je suis absorbée dans l'univers de l'écoconstruction, des matériaux naturels et des maisons passives. Florence et François, habitants du Broctia, nous rejoignent. Le micro s'oublie, on profite des derniers rayons de soleil en parlant de systèmes énergétiques durables, de serres bioclimatiques et d'animaux de compagnie partagés entre voisins. Sur le chemin du retour, Rojin et moi nous promettons que nos prochaines interviews seront plus courtes, qu'on ne posera que trois ou quatre questions. On évite de parier quoi que ce soit au moment de la promesse, on sait qu'aucune de nous deux ne la tiendra.

La poursuite des aventures

Nous terminons notre semaine de concours dans nos studios respectifs. Rojin au micro de la VRT, moi à celui de la RTBF. C'est le moment de présenter notre pré montage à Alexandre, l'ingénieur du son, puis de faire écouter notre reportage à Olivier Nederlandt. C'est aussi le moment du repos de courte durée. On se rend compte qu'il y a encore un tas de choses à faire. Il faut rassembler les photos de la semaine, gérer les réseaux sociaux et surtout, se mettre à l'écriture du reportage écrit pour L'Avenir qui est à rendre moins de 24 heures plus tard. J'obtiens une interview téléphonique de justesse pour mon papier. La radio, c'est terminé pour maintenant. Place aux mille papiers de notes manuscrites…

Aude Vanden Broeck

Aude Vanden Broeck