Belgodyssée Duo 5 | Twee wafels alstublieft !

Si l’actualité donne parfois l’impression d’un écart culturel entre flamands et wallons, il suffit parfois d’oser se parler pour se rapprocher.

Après trois ans d’hésitations et de fausses excuses, me voilà parti pour la Belgodyssée. Ma partenaire Laura a 23 ans. Elle habite à Louvain, étudie le journalisme à la VUB... et parle parfaitement français. Mon néerlandais ayant du mal à dépasser le niveau " commander une gaufre à Knokke ", cela ne pouvait mieux tomber.

Nous nous retrouvons autour d’une table et décidons de travailler sur la problématique des Mineurs Étrangers Non Accompagnés (MENA). L’association Mentor Escale, basée à Ixelles, s’occupe de ces jeunes au quotidien. Ils ont accepté notre proposition de reportage avec beaucoup d’enthousiasme. Je plaisante à Laura : " Il ne manquerait plus que Théo Francken ! " On se regarde un instant… et puis pourquoi pas ? Sa porte-parole nous promet de lui soumettre notre proposition, mais nous raccrochons le téléphone sans trop y croire…

L’expression " Belgodyssée " ne m’a jamais semblé aussi concrète que lorsque nous nous sommes mis à sillonner tout le territoire entre Liège, Louvain, Namur, Bruxelles, ou Overpelt dans le Limbourg. Mais la fierté devant notre travail achevé est bien tangible. Même le Secrétaire d’État, revenu plus tôt que prévu, a accepté de nous rencontrer.

Après nos enregistrements respectifs, Laura et moi nous retrouvons dans le couloir central de ces deux institutions publiques qui ne faisaient qu’une autrefois. Nous sommes aujourd’hui persuadés qu’une frontière linguistique n’est pas imperméable. Les points communs que nous partageons se sont avérés plus nombreux que ce que nous pensions. Promis, je m’efforcerai d’améliorer mon néerlandais à l’avenir !

Julien Covolo

