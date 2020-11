Belgodyssée : deux semaines riches de rencontres pour le cinquième duo

Liam Van Haverbeke et moi avons passé deux belles semaines remplies d’émotions. Nous avons eu l’opportunité de nous intéresser à des sujets très variés à savoir la situation des sans-abris à un parc animalier. Le tout grâce à notre média de prédilection, la radio. Un petit écran d’ordinateur dans une chambre de kot de Louvain-la-Neuve et le visage des 14 candidats de la Belgodyssée 2020. Parmi ceux-ci, c’est Liam Van Haverbeke que j’ai immédiatement remarqué. Il semblait prêt à partir dans un fou rire à tout moment. Quelques semaines après, le pas pressé, un peu essoufflée, presque en retard et masquée, je l’ai rencontré (en vrai cette fois), dans le hall d’entrée de la RTBF et de la VRT. Sans vraiment savoir ce que ces deux semaines allaient nous permettre de vivre.

Nous avions bien réfléchi à notre thème. Nous le voulions fort, impactant mais surtout optimiste. Nous avions exactement la même vision des choses mais aussi beaucoup d'idées. Finalement, la situation des personnes sans abri nous a semblé être le sujet le plus adapté à l'approche de ce deuxième confinement. Pendant cette première semaine, nous avons arpenté les rues de Bruxelles. Une belle occasion pour moi de faire visiter cette ville à Liam, originaire de Courtrai. Nous n'avons pas résisté à un petit café sur la Grand-Place, une photo avec le Manneken Pis abandonné à cause du coronavirus. Des grands points communs se sont imposés à nous : une mémoire de moineau et un rire imposant. Un plan de notre vidéo de présentation a été fait en 23 prises pour Liam, 22 pour moi. Forcément, les erreurs et cafouillages nous faisaient glousser de plus belle. Seulement mardi et la machine était déjà bien lancée.

Nos jeudi et vendredi ont été consacrés au tournage de notre reportage. Nous avons rencontré les différentes associations. D'abord, #poureux Bruxelles. Un joli moment de citoyenneté. Ces quatre personnes nous racontaient leur histoire, leurs expériences, la vraie vie en contact avec ces SDF marginalisées.

Le lendemain, nous avons rencontré la porte-parole du Samusocial dans un de leurs hébergements. Un véritable plongeon dans ce monde que l'on ignore. Une devanture cachée derrière laquelle s'abritent des centaines de personnes.

Ensuite, nous nous sommes rendus chez DoucheFlux pour visiter leurs installations sanitaires. Nous avons rencontré Jérôme Guiot, coordinateur de l'hôtel de DoucheFlux né " grâce " au confinement. En tant que maraudeur, il est en contact direct avec les personnes de la rue. Il nous racontait la réalité dont il avait été témoin. Ses phrases étaient fortes " On se retrouve là tout seul dans une société qui vous dit qu'à l'extérieur, c'est très dangereux et qui vous laisse dehors ". Sur notre route, nous avons aussi croisé des personnes sans abri. Les interroger a été un véritable choc, autant pour eux que pour nous. Ils n'ont pas l'habitude d'être abordés de cette manière dans la rue.

Le lundi de la deuxième semaine était réservé à notre montage. Cette fois-ci, nous avons œuvré séparément. Liam est resté chez lui pour faire ce travail à distance. Quant à moi, j'ai reçu l'aide précieuse d'Alexandre Van Meerbeck. Puis nous avons enregistré une petite interview avec Olivier Nederlandt. Le lendemain, nous nous sommes rendus au Natuurhulpcentrum en province du Limbourg avec Grandeur Nature. Nous y avons rencontré Magalie, une bénévole. Elle nous a donné la chance de visiter cet endroit magique à la rencontre de toutes ces espèces de d'animaux originaires de chez nous mais aussi de bien loin. Ensuite, nous avons été interviewés par Adrien Joveneau. Liam et moi nous sentions comme des stars mais il nous était bien difficile de ne pas exploser de rire.

La Belgodyssée nous a permis de nous rencontrer et d'aborder tous ces sujets qui nous intriguaient l'un l'autre sur les différentes communautés. La politique, les scouts, le journalisme, les études… Après Grandeur Nature, notre aventure touchait à sa fin. C'était la première fois que Liam et moi n'avions plus d'échéance proche à laquelle nous voir. Au moment de nous séparer, nous nous sommes promis de nous retrouver très vite à la cantine.

Belgodyssée : deux semaines riches de rencontres pour le cinquième duo - © Tous droits réservés Clara Weerts