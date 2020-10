De l’air confiné de la prison de Hasselt au grand air des larges étendues de la forêt de Saint-Hubert, notre semaine Belgodyssée nous aura fait vivre des expériences journalistiques très diverses. Tout cela, en collaboration avec ma binôme néerlandophone Aida Macpherson. Wat een week

Le début de la semaine a été consacré à la mise en place de notre reportage. Avec Aida, nous avons voulu nous intéresser à l’impact caché du coronavirus sur notre société en allant à la découverte d’une prison et de ses occupants. En cette période particulière, les coups de téléphone ont été nombreux de part et d’autre de la frontière linguistique pour obtenir toutes les accréditations nécessaires.

Belgodyssée 2020 : pour le second duo, une semaine tout en contraste ! - © Victor de Thier Une journée en prison Finalement, la prison de Hasselt accepte de nous ouvrir ses portes. Le rendez-vous est pris pour le mercredi matin à 9h. Une journée haletante nous attend. Découverte de l’organisation du lavoir et des ateliers ainsi que de la salle de visite pour comprendre comment s’adapte une prison face à la pandémie, rencontre avec la direction et le personnel pour saisir l’impact du coronavirus sur la vie carcérale et discussions avec plusieurs détenus pour entendre leur ressenti face à la crise. À 15h, les grilles de la prison se referment derrière nous mais c’est en ayant vécu une riche expérience que nous rentrons chez nous.

Belgodyssée 2020 : pour le second duo, une semaine tout en contraste ! - © Victor de Thier Belgodyssée 2020 : pour le second duo, une semaine tout en contraste ! - © Victor de Thier Après la journée de terrain, l’heure est à l’écriture et au montage. Nous avons rendez-vous le lundi au siège de la RTBF à Reyers, dans les locaux de la VRT pour Aida et ceux de la RTBF pour ma part. L’objectif est d’y monter et d’y enregistrer nos sujets. Le reportage de Aida sera diffusé dans l’émission De Ochtend sur Radio 1 et le mien dans l’émission Tranversales sur La Première ainsi que dans l’émission Grandeur Nature sur Vivacité. C’est également l’occasion de découvrir les différents studios d’enregistrement du bâtiment. Une expérience aussi plaisante qu’instructive !

Belgodyssée 2020 : pour le second duo, une semaine tout en contraste ! - © Victor de Thier À la découverte de nos forêts Le mercredi, place à l’enregistrement de l’émission Grandeur Nature de la RTBF. Nous accompagnons Adrien Joveneau en tant que " Tintin reporters " pour une journée. La destination du jour est la grande forêt de Saint-Hubert. Pour Aida, originaire d’Anvers, c’est presqu’une traversée complète de la Belgique. Mais ces quelques kilomètres en train en valent la peine ! Au programme de la journée : entretien avec Richard un guide local et passionné, découverte de produits locaux (dont le fameux vin au pissenlit de Richard), expérimentation de la sylvothérapie avec l’association " Bain de forêt " et enfin, observation des animaux du parc à gibier dont le célèbre cerf blanc de Saint-Hubert, une fierté locale ! Une journée sous une météo quasi estivale, malgré les fortes rafales de vent (et les nombreux glands ramassés sur la tête). L’émission est à retrouver samedi à partir de 16h sur Vivacité.

Belgodyssée 2020 : pour le second duo, une semaine tout en contraste ! - © Tous droits réservés Belgodyssée 2020 : pour le second duo, une semaine tout en contraste ! - © Tous droits réservés Belgodyssée 2020 : pour le second duo, une semaine tout en contraste ! - © Tous droits réservés Après cette journée haletante, il nous reste à finaliser nos reportages écrits pour le journal Métro et le journal l’Avenir avant de mettre un terme à cette aventure passionnante de la Belgodyssée ! Tot ziens en veel succes gewenst aan de volgende kandidaten !

Belgodyssée 2020 : pour le second duo, une semaine tout en contraste ! - © Tous droits réservés Victor de Thier