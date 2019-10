Belgodyssée 2019 : un premier duo dans les starting blocks - © Tous droits réservés Belgodyssée 2019 : un premier duo dans les starting blocks - © Tous droits réservés Belgodyssée 2019 : un premier duo dans les starting blocks - © Tous droits réservés

Les élèves et professeurs de l’Institut de la Vierge Fidèle nous ont fait découvrir les nombreuses initiatives qu’ils mettent en œuvre pour lutter contre le changement climatique. Au menu de la journée : " Croque local ", soit des légumes de saison, des jus et des pommes, le tout local et bio, distribués gratuitement à la récréation. D’ici peu, une roulotte fera également son entrée dans la cour de récréation. On y retrouvera l’ancienne petite épicerie de l’école qui fournit soupes, salades et autres collations. L’élément tendance : son adaptation écologique : zéro déchet, produits 100% locaux et bio, le tout vendu à prix coûtant.