Belgodyssée 2018 : la compétition est lancée !

Les candidats de la Belgodyssée 2018 sont désormais connus et plus motivés que jamais.

Huit francophones en duos avec huit néerlandophones provenant d'un peu partout en Belgique. Durant neuf semaines, ces jeunes journalistes en devenir vont s’affronter sur la réalisation de reportages.

Organisé par la VRT et la RTBF en collaboration avec le Fonds Prince Philippe, la Belgodyssée est un concours journalistique qui met en avant la collaboration entre les deux communautés linguistiques. Après un entretien composé d'un jury professionnel, les candidats de cette année ont été sélectionnés et commencent dès cette semaine le concours. Au programme : réalisation de reportages radio, presse écrite et vidéo sur un même thème. Attention, les étudiants devront également publier leur expérience quotidiennement sur les réseaux sociaux de la Belgodyssée.

Voici le nom des participants de cette année : Duo 1 : Alexandre Heddebaut (fr) et Alice Elliott (nl)

Duo 2 : Arnold Delaroche (fr) et Marie Reynaert (nl)

Duo 3 : Ambre Ciselet (fr) et Kevin Van den Panhuyzen (nl)

Duo 4 : Thomas Modave (fr) et Victor Moonen (nl)

Duo 5 : Julien Covolo (fr) et Laura Clays (nl)

Duo 6 : Chloé Hannon (fr) et Lauren Darras (nl)

Duo 7 : Romane Heinen (fr) et Dries Hiroux (nl)

Duo 8 : Laura Jadot (fr) et Pieter Van der Elst (nl)

Thème 2018 : Les 70 ans de la Déclaration universelle des Droits de l'Homme

Comme à chaque édition, les duos devront réaliser leurs reportages sur un thème imposé. Cette année, le thème choisi est le 70e anniversaire de la Déclaration universelle des Droits de l'Homme. Leurs reportages devront se baser sur l'un des trente articles repris dans cette déclaration.

Durant huit semaines, vous pourrez suivre leurs aventures sur la page Facebook de la Belgodyssée ainsi que tous les samedis de 16h à 18h sur Vivacité.

Rendez-vous le 20 octobre pour la première émission !