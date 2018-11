Avez-vous déjà entendu parler du fran-néerlan-glais ?

Quand une étudiante flamande et wallonne se rencontrent, des résultats surprenants surgissent. Création d’une nouvelle langue, d’une complicité sans faille et d’émotions partagées. Bienvenue dans notre Belgodyssée.

Yihaaaa ! L’aventure de la Belgodyssée a réellement commencé ! D’abord une rencontre : celle de Lauren, ma collègue néerlandophone. On a pu décortiquer un sujet qui nous a fait vibrer jusqu’au bout. Et puis… On a créé une nouvelle langue. Oui oui ! Parce qui dit Belgodyssée, dit " bilinguisme ". Même pas besoin de se demander : " Alors, on parle en néerlandais ou en français ? ". Un bon melting-pot entre les deux langues avec une pincée d’anglais pour animer le tout, et on se comprend. Lauren, c’est plus qu’une partenaire de travail. Elle est une consœur, une amie… Mais aussi un soutien sans faille ! Dans les phases de panique " Est-ce que mon sujet est assez bon ? ", " Comment je vais angler ça ", " Tout est foutu je peux arrêter ", elle trouve toujours les mots pour me rassurer.

Ensemble, on découvre les artistes de Globe Aroma. Parfois réfugiés, tout juste arrivés en Belgique ou sans papiers, ils nous ouvrent les portes d’un monde sans frontière : celui des arts. Avec des témoignages qui nous laissent parfois bouche-bée. Miguel, réfugié politique chilien comte son histoire invraisemblable. Dans le fond, un des gars joue un air mélancolique à la guitare acoustique… Totalement envoutée, je ne décolle plus des lieux. Je regarde ma montre : huit heures sur place pour trois minutes de reportage ! Oups… Encore une preuve que l’ouverture à l’autre est la plus grande des richesses.

Bilan : la Belgodyssée c’est du boulot, pas beaucoup de dodo, assez de stress (je pense que mes proches seront heureux quand ce sera terminé !) et pas mal de kilomètres. Mais c’est surtout des échanges, des découvertes, des rires, des sourires, des histoires, une belle complicité… Et la liste est encore longue !

Chloé Hannon

