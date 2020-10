Aux portes de la ville, une bouffée d'air frais avec Cheval&Forêt

Cette semaine Grandeur Nature s'implique pour Cap48 en vous emmenant dans une asbl 100% nature et 100% mixte avec comme mission l'inclusion sociale. Au cœur de notre capitale, à l’orée de la forêt de Soignes dans la commune d’Auderghem se cache le Rouge-Cloître. Ancienne abbaye fondée au XIVe siècle par des chanoines augustins, la Rouge-Cloître est un des plus beaux sites architecturaux de Bruxelles. Aujourd’hui transformé en grande partie en centre d’art, le Rouge-Cloître compte plusieurs asbl qui se partagent la tranquillité du site : Théâtre de la Parole, Le relais forestier, Jardin botanique Jean Massart, Les ateliers d’artistes et Cheval et forêt.

Grandeur Nature - © Tous droits réservés Présente depuis 2000 sur le territoire bruxellois, Cheval et Forêt est une asbl qui vise à faire la promotion de l’usage moderne du cheval de trait tout en y intégrant un projet d’inclusion sociale grâce à huit jeunes adultes, ayant une déficience mentale légère, qui les accompagne au quotidien pour mener à bien de nombreuses tâches comme la gestion de la ferme, des animaux, l’entretien des espaces verts, d’un potager ou encore les animations pédagogiques.

Grandeur Nature - © Tous droits réservés Pour soutenir nos collègues de Cap48, c’est ici, en compagnie des jeunes de Cheval et Forêt que nous nous sommes arrêtés cette semaine. Dans la cour du Rouge Cloitre, Ouragan, un magnifique trait ardennais se dresse fièrement du haut de son 1m60 de garrot. Brossé et préparé par les jeunes de l’asbl, il est prêt à être attelé. C’est Audry, une des dernières recrues qui conduira la calèche. Encore en phase d’apprentissage, il sera aidé d’Elisabeth, une des responsables de l’asbl.

Grandeur Nature - © Tous droits réservés Ayant pour objectif de valoriser le cheval de travail en région bruxelloise, toute activité même lors d’un tournage radio/tv doit avoir un objectif pour les jeunes et les chevaux. Ici, le but était de ramasser les poubelles sur l’ensemble du site Rouge-Cloître. Une mission facile quand on sait que les chevaux et leurs meneurs partent chaque semaine relever les poubelles de la forêt de Soignes, du Parc Seny, du Parc de Wolluwé et du Parc Ten Reuken.

Sur l’attelage, en compagnie d’Elisabeth et d’Adrien, Audry se confie. Ce jeune apprenti de 23 ans a une autre passion : le rap. Il nous explique qu’il a d’ailleurs réalisé un clip avec la complicité de Luc, directeur de l’asbl. Intitulé " Ses les meilleurs ", Audry nous parle de Cheval et forêt à travers son expérience. On y retrouve tous ses complices d’aventure, qui se sont prêtés au rôle de figurants à la perfection. Ses les meilleurs - 09/10/2020 clip CeF.mp4

Cheval et Forêt, c’est un ensemble d’individus qui ont chacun une sensibilité et une passion. Sandra, à première vue très timide, est en réalité une athlète de haut niveau. En effet, elle a été médaillée des Special Olympics. Durant l’enregistrement, elle a eu la chance de rencontrer Olivia Borlé. A deux, au micro de Vivacité, elles ont échangé quelques mots sur leur passion commune. Présente dans le cadre d’Octobre Rose, qui a pour objectif de sensibiliser les femmes au cancer du sein grâce à de nombreuses manifestations durant tout le mois, Olivia Borlé se dévoue à de nombreux combats et n’a pas pu cacher son émotion face à l’activité de Cheval & Foret. Championne Olympique du 4 × 100 m en 2008, depuis l’été 2019 elle a mis sa carrière entre parenthèses pour se consacrer à sa marque de sportswear qu’elle a créée à Forest (Bruxelles) en 2016 avec Élodie Ouédraogo.

Grandeur Nature - © Tous droits réservés Grandeur Nature - © Tous droits réservés Plus que de l’inclusion sociale ou de la promotion du cheval de travail, l’asbl met en place de nombreux projets avec son équipe comme réalisation de kits de fabrication de pleurotes ou l’élevage de brebis rousses ardennaises pour la production de laine.

Grandeur Nature - © Tous droits réservés Grandeur Nature - © Tous droits réservés Bien d’autres surprises vous attendront demain dans l’émission. Rendez-vous ce samedi 10 octobre de 16h à 18h sur Vivacité !