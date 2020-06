Appel à candidatures : le concours journalistique Belgodyssée 2020 est lancé !

APPEL A CANDIDATS BELGODYSSEE 2020 - 15/06/2020 ✅ Participer au concours de reportages Belgodyssée, c’est tout d’abord vivre une expérience unique de deux semaines au sein des plus gros médias du pays. Ensuite, c'est aussi la possibilité de gagner un stage rémunéré de six mois à la RTBF Info ou d'un mois aux Editions de l'Avenir! En 2020, le concours de reportages Belgodyssée réunira à nouveau 7 teams d'étudiants, l'un francophone, l'autre néerlandophone. Pendant 2 semaines, ils travailleront ensemble à des reportages radio, télé, web et presse écrite de part et d'autre de la frontière linguistique. Le concours de reportages Belgodyssée s’adresse aux étudiants : • en dernière année de cycle en journalisme, communication ou autre orientation (bachelier ou master) inscrits dans une haute école ou une université en Belgique • ou fraîchement diplômés (depuis maximum un an) Le thème des reportages en 2020 tournera autour des initiatives positives post-COVID19. ℹ️ Infos et inscriptions : www.belgodyssee.be ◾️ Date limite pour soumettre votre dossier : 28 septembre 2020 ◾️