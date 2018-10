Ambre et Kevin sont nos reporters de la semaine !

Ce samedi, vous découvrirez notre troisième duo de cette Belgodyssée

Nos Tintin reporters, Ambre Ciselet et Kevin Van den Panhuyzen ont choisi de réaliser un reportage axé sur le droit à l'éducation et partiront à la rencontre de l'asbl Foyer, une organisation située à Molenbeek active au niveau communal, régional et international dans la thématique globale de l’intégration de population d’origine étrangère. Cette asbl accompagne des enfants Roms dans leur parcours scolaire en agissant comme médiateurs entre toutes les personnes concernées par le processus de scolarisation. C'est le sujet que développeront nos jeunes journalistes.

C'est depuis le magasin Oxfam-Magasins du monde à Ixelles que nous réaliserons l'émission. Oxfam-Magasins du monde est un mouvement du commerce équitable en Wallonie et à Bruxelles. Il rassemble 4500 bénévoles regroupés en équipes locales, qui gèrent les 80 Magasins du monde-Oxfam et portent leurs campagnes de sensibilisation. Aspiration à un monde dans lequel tous les hommes et femmes sont considérés et traités sur un pied d’égalité, exercent pleinement leurs droits et peuvent influencer les décisions qui touchent à leur vie.

Rendez-vous ce samedi entre 16h-18h dans Grandeur Nature en compagnie d'Adrien Joveneau et de ses invités.