6 produits du quotidien simples à remplacer pour être plus écolo

Cette semaine Grandeur Nature s’intéresse à la transition écologique, et plus particulièrement aux gestes simples à adopter pour protéger notre planète. Loin de nous l’idée de vous transformer en parfait petit écolo 0 déchet, mais certaines habitudes peuvent être facilement remplacées. Pratiquer le 0 déchet au quotidien, cela ne se fait pas en un coup de baguette magique, au contraire, ça prend du temps et ce n’est pas non plus ce qu’on vous demande. Ici, vous trouverez quelques conseils simples, faciles et efficaces en faveur de l'écologie.

Le bonheur c’est lorsque nos pensées et nos actes sont en harmonie Gandhi

1. La lessive La lessive est un produit que nous utilisons tous au quotidien. Souvent très chimique, elle contient un certain nombre d’ingrédients néfastes pour la planète et parfois irritants pour la peau. Voici une recette simple et efficace à réaliser chez vous : 1 litre d’eau

1 cuillère à soupe de cristaux de soude

25g de savon de Marseille en paillettes ou en bloc à rapper

25g de savon noir liquide Dans une casserole mettez l’eau, les cristaux, les paillettes et le savon noir. Portez à ébullition, remuez puis retirez du feu. Attendez que le mélange refroidisse, versez 10-15 gouttes d’huile essentielle de lavande puis versez dans un ancien bidon. Vous pouvez diluer la préparation avec un peu d’eau, secouez et votre lessive est prête ! Pour l’adoucissant, un demi-verre de vinaigre d’alcool dans le réservoir prévu à cet effet, et le tour est joué ! (Ne vous inquiétez pas, il ne donne pas d’odeur au linge). Une lessive maison. - 13/11/2015 Visionnez gratuitement les vidéos du programme On n'est pas des pigeons en streaming sur Auvio. Voir la vidéo

2. Liquide vaisselle Voici deux solutions efficaces pour vous : - Un pain de savon de Marseille Il suffit de frotter son éponge dessus ! Pour bien le choisir, il doit : être vert et non beige car il est fabriqué avec de l’huile d’olive,

et non beige car il est fabriqué avec de l’huile d’olive, le premier ingrédient doit être du " Sodium Olivate " puis pas plus de 4-5 autres ingrédients,

" puis pas plus de 4-5 autres ingrédients, évitez les parfums et parabènes ou huile de palme

ou huile de palme achetez-le dans un magasin en vrac, local et/ou bio - La recette 45 cl d’ eau chaude

chaude 1cuillère à soupe de savon noir

2 cuillères à soupe de bicarbonate

2 cuillères à soupe de vinaigre blanc

10 gouttes essentielles de citron (facultatif) Versez l'eau chaude, le savon noir et l'huile essentielle dans un flacon, refermez et agitez. Ajoutez ensuite le bicarbonate et le vinaigre, mélangez. Avant chaque utilisation, secouez pour un mélange homogène des ingrédients.

3. Spay nettoyant pour la salle de bains Ce qui fonctionne bien notamment pour nettoyer les miroirs ou décrasser la baignoire, c’est le savon noir ! Mélangez-le au vinaigre blanc dans un contenant spray. Secouez bien la bouteille avant de l'utiliser. Ne laissez pas le mélange agir, il est d’autant plus efficace pour une utilisation instantanée.

4. Bouteilles d’eau Pas de secret pour cette astuce, il vous suffit de remplacer vos bouteilles en plastique par des bouteilles en verre ou des carafes. Pour certains, l’eau du robinet n’est pas très savoureuse et parfois fort calcaire. Pour remédier à ça, 3 solutions : - Charbon actif végétal Ce charbon végétal attire à lui les particules nocives présentes dans l’eau, telles que les pesticides. Il relâche dans l’eau fer, potassium, calcium et magnésium, ce qui permet de la minéraliser. Il neutralise et équilibre également le PH de l’eau, la rendant ainsi ni acide ni basique. Durée : 6 mois - Perles de céramique Les perles de céramique sont 100% naturelles : elles sont composées d’une argile extra-pure enrichie de 80 micro-organismes actifs. Elles permettent d’assainir l’eau et d’améliorer son goût en supprimant le chlore, le calcaire et les résidus éventuels. Durée : 10 ans - Centrale de filtration Directement connectée à l’arrivée d’eau générale, elle réduit la majorité des pesticides, herbicides et autres impuretés. Durée : tout dépend du modèle

5. Les pailles 10 gestes simples plus écologiques au quotidien - © Justin Sullivan - Getty Images Achetez des pailles en acier inoxydable, en bambou ou en verre. Aujourd’hui l’offre est assez large, il y a en a pour tous les goûts et pour toutes les couleurs ! Si vous passez par un fast-food, essayez de refuser les pailles en plastique, et surtout le petit couvercle en plastique qui est souvent bien inutile.

6. Les produits cosmétiques Que ce soit le savon, le shampoing, le déodorant ou le démaquillant, tout peut être fabriqué maison ou acheté en vrac. Aujourd’hui, la plupart des magasins bio et/ou locaux proposent des alternatives aux flacons en plastique. Voici néanmoins une petite recette simple pour débuter votre démarche écologique tout en sentant bon : Déodorant solide 35g d’ huile de coco

20g de fécule de mais

20g de bicarbonate de soude

1 moule à muffin ou équivalant Dans un bol, faites fondre l’huile de coco au bain-marie, hors du feu, ajoutez-y la fécule de mais et bicarbonate. Remuez jusqu’à obtenir un mélange homogène, puis versez dans le moule. Laissez durcir. Appliquez le déodorant en l’humidifiant légèrement puis en le frottant sous vos aisselles.

Astuces d'une maman zéro déchet Et pour plus de conseils, Delphine et Elise vous expliquent les premiers objectifs à se fixer pour entamer correctement le zéro déchet. Transition écologique, conseils d'une maman zéro déchet - grandeur nature - 21/01/2021 Visionnez gratuitement les vidéos du programme Grandeur Nature en streaming sur Auvio. Voir la vidéo

