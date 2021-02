Cette semaine, Grandeur Nature vous emmène le long de la Semois à la découverte des richesses naturelles de ce territoire insolite entre Vresse-sur-Semois et Florenville. Entre la province de Namur et celle du Luxembourg, c'est ici, aux portes de la Gaume que nous avons posé nos valises cette semaine. Le long de la Semois, nous nous sommes intéressés à la nature et à ses plus fervents ambassadeurs comme Emily Van Wesemaele, naturopathe et gérante de la Chiquetterie. Pas besoin de retourner dans les années 60 pour comprendre le Flower Power. Ici, à la Chiquetterie, c'est le maître mot de la maison! En effet, outre l'élevage de chèvres pour la production de fromage, l'activité principale de cette entreprise familiale est la culture et la transformation de plantes et de fleurs sauvages en produits de soin et de bouche. Originaire de Flandres, plus précisément de Hofstade près d’Alost, la famille est venue s'installer dans les années 80 avec comme ambitieux projet de transformer le terrain en jardin de plantes médicinales. Herboriste, Willy, le papa, a enseigné sa passion pour les plantes à ses enfants. Aujourd'hui Emily, cadette de la famille et naturopathe de formation, gère l'entreprise secondée par ses sœurs Marijke et Anne-Marie et son frère Wim. A la Chiquetterie, on retrouve différents produits fabriqués de manière artisanale principalement à base de plantes locales. L'occasion pour nous de cibler les végétaux les plus efficaces pour affronter l'hiver.

1. Echinacée 5 plantes pour booster votre immunité en hiver - © Sergio Amiti - Getty Images 5 plantes pour booster votre immunité en hiver - © Koichi Watanabe - Getty Images 5 plantes pour booster votre immunité en hiver - © ChamilleWhite - Getty Images/iStockphoto Rudbeckia Purpurea ou Rudbeckia Angustifolia, il existe deux plantes différents, l'une est rose, l'autre jaune. Cette plante agit directement sur le système immunitaire par son action sur les lymphocyte T. Etats grippaux, toux, infections des voies respiratoires supérieures. Infection des amygdales, des ganglions lymphatiques. État grippal. Toux sèche, inflammation des voies respiratoires. En cas de cancer des poumons protège le corps affaibli.

L'échinacée est une plante préventive pour les personnes qui souffrent de troubles respiratoires chroniques. (Souvent les 6 mois d’automne et d’hiver). S’utilise dans le cas de maladie lié à la déficience immunitaire comme le virus HIV, ou la maladie de Lyme. CONSOMMATION Elle se consomme en teintures mères ou alcoolatures. Les teintures mères sont des macérations de plantes sur de l’alcool. Attention, les teintures mères sont fortes et peuvent avoir des effets plus importants que prévu. Il est donc judicieux de toujours demander conseil et de suivre la posologie proposée au cas par cas.

2. Propolis 5 plantes pour booster votre immunité en hiver - © oscar_killo - Getty Images Le propolis ou cire d’abeille désigne à la fois une matière résineuse produite par certains végétaux et un matériau complexe fabriqué par les abeilles à partir de cette résine végétale et de cire, il s'agit d'un reste de plantes que les abeilles améliorent. Soigne les infections de la gorge et des oreilles (angine, pharyngite, laryngite, otite) toux, asthme, bronchite. Agit également sur les infections de la peau et de la vessie, notamment les douleurs et est également un bon anti-mycosique. Le propolis augmente l’immunité en cas de fatigue physique. Utilisation externe sur les brûlures, ulcères, boutons, infections de la peau et des oreilles, ulcères de la bouche, herpès, champignons. CONSOMMATION Teinture mère Attention, les teintures mères sont fortes et peuvent avoir des effets plus importants que prévu. Il est donc judicieux de toujours demander conseil et de suivre la posologie proposée au cas par cas.

3. Eglantier 5 plantes pour booster votre immunité en hiver - © John Elk III - Getty Images L' Eglantier est une plante qui augment la résistance, grâce, notamment, à la vitamine C qu'elle contient. Elle est active dans les cas de fièvre, bronchite, toux, grippe. Très efficace en cas de maladie collective (maladies infantiles, grippe…) pour protéger l’organisme qui ne présente pas de signe d’infection. CONSOMMATION Les fleurs ou les feuilles coupée se consomment en décoction elles doivent bouillir !

4. Sauge Sclarée 5 plantes pour booster votre immunité en hiver - © Andrs Prez Wittmann - Getty Images Véritable antibiotique naturel ! Soulage la toux, les inflammations de la bouche et les problèmes de gencives (gingivite). Efficace pour les états grippaux, augmente la pression artérielle, aide à la transpiration nocturne pendant la ménopause (bouffée de chaleur). Contrairement à la sauge officinale elle ne contient pas de phytoestrogènes.

CONSOMMATION En infusion ou en teinture mère. A utiliser en bain de bouche en cas d’aphtes et d’inflammation de la gencive suite à une opération ou intervention dentaire. Désinfectant naturel Attention, les teintures mères sont fortes et peuvent avoir des effets plus importants que prévu. Il est donc judicieux de toujours demander conseil et de suivre la posologie proposée au cas par cas.

5. Inula Helenium Grande Aunée 5 plantes pour booster votre immunité en hiver - © Martin Leber - Getty Images/iStockphoto Cette fleur qui contient de l'inuline est bénéfique pour le traitement de l'anorexie et le manque d'appétit. C’est un antibiotique naturel par excellence qui soigne les états grippaux, les bronchites chroniques, et qui renforce les voies respiratoires et les poumons. Elle agit également sur la dépression en cas de forte tristesse. CONSOMMATION En teinture mère ou en sirop (en combinaison avec l’althéa malva et la viola tricolora) Attention, les teintures mères sont fortes et peuvent avoir des effets plus importants que prévu. Il est donc judicieux de toujours demander conseil et de suivre la posologie proposée au cas par cas.

Attention, une plante reste un produit chimique et certaines d'entre elles sont toxiques, renseignez-vous toujours avant de les consommer, notamment via le guide plantes sauvages de la Chiquetterie. Grandeur Nature, c’est tous les samedis de 16h à 18h sur VivaCité. Vous avez manqué l'émission ? Alors retrouvez-la sur Auvio.