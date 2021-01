5 étapes pour reproduire ses semences facilement

"Prenons-en de la graine" - Extrait de Jardins & Loisirs - 24/03/2019 Patricia Beucher, l'auteur, est une jardinière-journaliste. Via 100 fiches, elle nous apprend dans son dernier ouvrage "Prenons-en de la grain" comment produire soi-même des semences potagères, florales et céréalières. Elle passe en revue les bons gestes, les bonnes techniques et les difficultés propres à la production de semences pour obtenir de la biodiversité au jardin et des légumes et fruits savoureux à moindre coût. On y trouve aussi de nombreux conseils pour échanger ses semences.