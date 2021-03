4 projets sous le thème de la nature et de l’environnement qui ont vu le jour à Wéris.

Plus

Même dans les petits villages de notre pays, on retrouve de nombreuses initiatives en faveur de la nature ! Ici, dans le village de Wéris situé dans la province du Luxembourg et classé Plus Beau Village de Wallonie, il ne faut pas longtemps pour s’apercevoir que la nature prend une place centrale au cœur du village et que ses habitants mettent en place de nombreuses actions pour la préserver. L’occasion de mettre en valeur 4 initiatives positives en faveur de la nature à Wéris.

1. Un jardin transformé en réserve naturelle

Bernard Waltery habitant de Wéris et guide nature a créé une petite réserve naturelle dans son jardin. Il y a quelques années, Bernard a racheté une parcelle de terrain de 6 ha au lieu-dit "sur le Brou" qu’il a aménagé en faveur de la biodiversité. Pour cela, il a ouvert le milieu, c’est-à-dire coupé certaines végétations, pour laisser pénétrer la lumière afin de dynamiser la pousse du sol. Il a, ensuite, créé plusieurs mares pour la reproduction des insectes, et des batraciens. Enfin, pour un entretien régulier du sol, il a comme projet d’impliquer des brebis qui permettront une tonte naturelle du sol sans détruire les petits biotopes et la végétation. Si vous voulez booster la biodiversité chez vous, pas besoin d’avoir un grand terrain ! De l’autre côté de la rue, derrière sa maison Bernard a également un petit carré de jardin, beaucoup moins conséquent mais où, malgré tout, il a pu mettre en place certains espaces propices à la biodiversité.

2. Des cabanes en bois avec de la récup !

M. et Mme Lesage devant leur première Wow Hut à Heyd en compagnie d'Adrien Joveneau. © Hélène Bernard Wow hut, ce sont des cabanes en bois réalisées presque uniquement avec du bois et des objets de récupération. Sa logique est simple, Pierre Lesage, le concepteur du projet qui est arboriste de métier a voulu donner une seconde vie aux arbres en créant des habitats insolites uniques en Belgique. Pour ne pas abîmer la nature, ces cabanes reposent sur quatre pieds. La terrasse suspendue entre ciel et terre dans un entrelacs de bois enchevêtrés tel un nid perché est réalisée par des artisans du cru et permet, grâce à ses parties vitrées, l’observation de la nature environnante en toute quiétude.

3. "Derrière Vezin" une nouvelle réserve naturelle

"Derrière Vezin" est une des dernières réserves crée en Famenne-Ardenne par Natagora et date de 2018. Toujours en phase de restauration, elle dispose d’un énorme potentiel. Aujourd’hui Natagora a ouvert le milieu autrefois recouvert de conifères et a créé plusieurs mares pour booster la biodiversité et favoriser le retour de certaines espèces comme la Lucine, un petit papillon orange.

4. La maison des Mégalithes

Comment comprendre la nature sans passer par l’histoire de l’homme ? Et oui, il fut une époque où la forêt était notre maison et les mégalithes nos tombeaux. La maison de mégalithes située au centre du village nous apprend comment vivaient nos ancêtres ainsi que l’importance de la nature pour leur survie. De plus, le musée propose de nombreuses balades à la découverte de la terre et des légendes de Wéris.

