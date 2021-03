4 projets nature à découvrir au cœur de notre capitale !

Panoramic View Of Sea And Cityscape Against Sky © Tous droits réservés

Cette semaine Grandeur Nature vous donne rendez-vous au cœur de notre capitale, entre Molenbeek et Laeken pour une émission 100% nature urbaine. Et oui, à Bruxelles aussi de nombreux projets fleurissent pour préserver notre belle nature, l’occasion de vous en faire découvrir quelques-uns.

1. Packfarm

6 images La serre de l’asbl Packfarm situé en contrebas du pont du Jubilée © Hélène Bernard Potager de Packfarm avec en arrière plan le pont du jubilé à Bruxelles © Hélène Bernard Adrien Joveneau, Stéphanie et Rahma de l’asbl Packfarm devant le potager collectif. © Hélène Barnard

ParckFarm est une asbl qui a pour objectif de promouvoir les pratiques écologiques en milieu urbain en valorisant les relations sociales des différentes communautés avoisinant le site de Tour&Taxis. L’association, issue de l’expérience de ParckDesign 2014, est une réalité autoportée par et pour les habitants, dans le but d’animer l’espace public et de soutenir les citoyens dans la mise en place de projets, d’ateliers, de fêtes de quartier et de toute autre initiative citoyenne. Située juste en contrebas du pont du Jubilé, la QG de l’asbl est la Farmhouse, une serre géante tenue autant que possible par une équipe de bénévoles aidés des employés de Parckfarm. Ce lieu de rencontre longeant la coulée verte dispose d’une cafétéria où l’on peut déguster des petits plats végétariens, du thé et des boissons locales à des prix démocratiques en collaboration avec des artisans & commerçants locaux. L’espace rassemble également de nombreuses activités comme des animations, des ateliers, des visites guidées, organisées afin de sensibiliser un large public à des pratiques dites " vertes ". De plus, l’asbl en tant que " ferme sociable " est une plate-forme ouverte, tant au niveau communal que régional, capable de promouvoir de manière innovante l’éco-production, les styles de vie durables et solidaires en milieu urbain.

2. Ride Your Future

6 images Les responsables de l’ASBL Ride Your Future nous parlent de leur projet de Pump Park dans le quartier Trivoli à Bruxelles. © Hélène Bernard Photo avec Adrien Joveneau et les responsables de l’ASBL Ride Your Future dans le potager collectif du quartier Trivoli à Bruxelles. © Hélène Bernard

L’asbl Ride Your Future a pour objectif de dynamiser la pratique du vélo en ville en vous aidant notamment à renforcer votre équilibre, votre confiance et votre agilité. L’ASBL vous emmène également à la découverte de parcours pour cyclistes, de balades nature et de spots de ride pour les plus téméraires. Aujourd’hui Ride Your Future reprend en gestion le Bruxelles Pump Parc, un parc urbain pour vélos. Cet espace destiné à la mobilité douce, permet à la fois de s’amuser, d‘apprendre à rouler, et de développer la maîtrise de la machine en renforçant l’agilité, l’équilibre et les réflexes. Cette année, 5 projets vont voir le jour un peu partout en Belgique en commençant par celui du quartier Tivoli, actuellement en travaux.

Le Scheutbos

Espace naturel classé de 50 ha riche en biodiversité situé sur la commune de Molenbeek-Saint-Jean, le Scheutbos permet d’offrir au plus grand nombre, des sorties Grandeur Nature en pleine ville. Avec plus de 2300 espèces de plantes, d’animaux et de champignons, le Scheutbos jouit d’une biodiversité exceptionnelle qu’il faut entretenir et encourager grâce à une bonne gestion du territoire. Depuis 2006 un inventaire est établi tous les ans et s’enrichit d’années en années de plusieurs centaines d’espèces, grâce aux observations effectuées par de nombreux volontaires. Pour que cette biodiversité soit attractive, il faut maintenir le site propre. Les amis du Scheutbos, une asbl née en 1995 qui a eu pour but de sauver cet espace de la pression immobilière, travaillent aujourd’hui en collaboration avec les pouvoirs publics pour maintenir la bonne gestion du site. Un programme de gestion est discuté chaque année avec l’échevinat de l’environnement de Molenbeek, et les tâches respectives du service plantations et des Amis du Scheutbos définies. Le service plantations assure les tâches exigeant des moyens lourds. Les Amis du Scheutbos exécutent toutes les tâches qui demandent beaucoup de main-d’œuvre, mais peu d’outillage ou d’expertise. En collaboration avec la Commune, une activité de nettoyage est organisée chaque année pour enlever les détritus que des personnes indélicates y déposent. Des visites guidées thématiques sont également organisées certains dimanches, de 10 heures à 12h30 elles sont organisées par cinq guides CNB (Cercles des Naturalistes de Belgique) qui se relaient pour votre plus grand plaisir !

La Ferme du Parc Maximilien

Première ferme urbaine de Belgique, nichée en plein centre-ville, , la Ferme du Parc Maximilien a pour objectif la sensibilisation à la nature et au maintien de la biodiversité tout en ayant comme valeur le bien-être animal. Située au Quai du Batelage entre les nombreux immeubles bruxellois, la ferme accueille de nombreux animaux comme des poules, des chèvres, des moutons ou des alpages. Divisée en plusieurs parties, elle dispose également d’un potager, de ruches et d’une station d’épuration. Dans une démarche écologique, la ferme possède de nombreux composts et a notamment mis en place une nouvelle technique de compostage à l’aide de larves de mouches soldat noire.

