4 balades découvertes à pied ou à vélo pour s’évader du côté de Ragnies en Thudinie !

Au détour de paysages champêtres le village de Ragnies se caractérise par ses grosses fermes au passé chargé d’histoire et son habitat traditionnel mélangeant pierres calcaires et briques. Niché au cœur de la nature, le village est le point de passage de nombreuses balades dans la Thudinie .

Young woman admiring the Blue forest known as Hallerbos, Halle, Flemish Brabant province, Belgium © 2019, giacomo augugliaro / scattopazzo.it All Rights Reserved

The Samber in Thuin © Tous droits réservés

Parcours technique permettant de découvrir les bois touristiques et ses chapelles, ses campagnes, avec un passage à Ragnies, " Plus Beau Village de Wallonie ", et une découverte de la Cité médiévale de Thuin. À deux pas du parcours ; le Château du Fosteau et la Distillerie à Ragnies qui vous proposera un bon petit apéro issu à 100% d’épices et de fruits naturels à déguster avec modération sur leur belle terrasse.

Le parcours vous emmènera à la découverte de 8 points clés d’un point de vue historique, culturel ou nature.

Départ : Place du Chapitre 2, 6530 THUIN

Distance : 19 km

Balisage : N°04 triangle bleu

Retrouvez ici la carte en PDF de la randonnée Thuin – Ragnies