Seul Parc National de moyennes montagnes situé dans le département le moins peuplé de France, les Cévennes sont un véritable terrain de jeu pour les amateurs de sport nature. De plus, depuis les années 2000, au travers de la Charte européenne du tourisme durable, les professionnels du tourisme du territoire peuvent s’engager auprès du Parc national dans une démarche de progrès vers un tourisme durable, respectueux de l’environnement et d’un développement de qualité. Aujourd’hui, des sorties accompagnées de découverte des patrimoines du Parc national bénéficient de la marque Esprit parc national. Cette marque est la reconnaissance de pratiques respectueuses de la biodiversité et des valeurs des parcs nationaux.

1. Le canyoning Le canyoning ou descente du canyon est une discipline sportive qui, comme son nom l’indique, vise à progresser dans le lit d’un cours d’eau dans les portions où ceux-ci cheminent dans des gorges, ravins étroits ou cascades. Généralement, l’avancée suit le ruisseau dans le sens de son écoulement elle s’effectue principalement à pied, et parfois à la nage en utilisant des techniques de progressions sur corde notamment pour les descentes en rappel (comme pour l’escalade). Le canyoning est un parcours technique qui s’effectue sur un site naturel, dans des gorges principalement, où le sportif sera amené à franchir divers obstacles en effectuant des sauts, des toboggans, de la marche, de la nage et des descentes en rappel. En Lozère, nous avons rencontré Laurent Chalvet de Cévennes-évasion pour une petite initiation.

3 sports nature à pratiquer dans le Parc National des Cévennes - © Tous droits réservés Cévennes-évasion propose 3 canyons avec chacun un caractère différent : CANYON DU HAUT TARN A partir de 10 ans c’est une randonnée aquatique ludique en famille sur le Mont Lozère à quelques kilomètres en aval des sources du Tarn. Saut, toboggan, nage, rigolade… sont le quotidien de la journée avec une bonne pause pique nique au soleil pour recharger les batteries. GORGES DU TAPOUL ET CANYON DU RIEUTORD La découverte des gorges du Tapoul sur le Mont Aigoual ou le canyon du Rieutord sur le Mont Lozère présente une succession de vasques, sauts, cascades, dans une eau limpide. Cette sortie initie à la descente de canyon. Sauts de 2 à 8 mètres (jamais obligatoires) et rappel de 10 mètres pour le Tapoul. GORGES DU CHASSEZAC Dans les gorges Chassezac, nage, toboggans, sauts… nous amènent jusqu’à une portion plus technique où rappels et manœuvres de cordes sont nécessaires pour progresser dans une belle ambiance de canyon. Sans s’adresser à des spécialistes, la sortie au Chassezac demande cependant une expérience préalable du canyon.

2. Le canoë - Kayak 3 sports nature à pratiquer dans le Parc National des Cévennes - © Photoprofi30 - Getty Images/iStockphoto Pour les amateurs de sports nautiques, on ne va pas leur apprendre grand-chose. Néanmoins, un petit rappel des différences entre ces deux moyens de navigations peut être utile. Les canoës et les kayaks sont tous deux des bateaux légers propulsés et contrôlés par des rameurs, mais chaque bateau possède ses spécificités : LA PAGAIE En canoë, on utilise une pagaie simple, relativement courte avec une seule pale. De l’autre côté du manche se trouve une poignée appelée " Olive ".

3 sports nature à pratiquer dans le Parc National des Cévennes - © Westend61 - Getty Images/Westend61 La pagaie kayak est double, donc plus longue, avec une pale à chaque extrémité du manche. La technique de pagayage n’est pas du tout la même d’un bateau à l’autre. En kayak, on alterne les coups de pagaie de part et d’autre de l’embarcation. En canoë, on ne pagaie que d’un seul côté en pratiquant la technique du " col de cygne " qui consiste à laisser traîner légèrement la pale dans l’eau pour faire avancer le canoë tout droit si on est seul à bord. LA POSITION En kayak on s’assied sur ses fesses. Le fessier est installé dans un siège et en fonction des bateaux, on bloque le dos contre un dosseret et les pieds sont glissés dans les cale-pieds.

3 sports nature à pratiquer dans le Parc National des Cévennes - © Tom Werner - Getty Images En canoë a position est plus complexe, car on est assis à genoux ou sur un banc de nage. Ce qui permet d’avoir un peu de hauteur sur l’eau pour un mouvement de pagaie plus efficace. LES ORIGINES Le kayak vient des Inuits, ils étaient construits à partir de peau de phoque et de bois flottant. Le canoë vient des Indiens d’Amérique qui les fabriquaient en taillant et en évidant des troncs d’arbres. En Lozère, on peut pratiquer ces disciplines aux quatre coins du Parc, voici quelques endroits clés incontournables : Dans les Gorges du Tarn , Cévennes-évasion organise des parcours de canoë-kayak sur différents tronçons allant de 6 km à 23 km pour les plus férus d’aventure.

Sur le lac de Villefort, Grandeur Nature48 propose une découverte en canoë monospace du lac et de son histoire, avec peut-être la chance d'apercevoir quelques vestiges engloutis lors de la mise en eau du barrage par EDF.

Dans les Gorges de l'Hérault Canoë Le Moulin vous propose 5 parcours au choix variant de 3 à 13 km au milieu des paysages magnifiques qu'offre la rivière de l'Hérault.

3. Randonnées thématiques Quoi de mieux que de marcher pour admirer la nature imposante et diversifiée que nous propose le Parc National des Cévennes. Seul, en famille, à cheval ou en compagnie d’un âne, tout est possible dans la région ! Au cœur du parc, l’offre randonnée est très large avec près de 5 000 km de sentiers balisés qui valorisent les patrimoines naturels, culturels et paysagers du territoire. On retrouve notamment : plus de 300 sentiers , en boucle, de promenade-randonnée (PR), n’excédant pas la journée et d’une moyenne de 8,5 km

une trentaine de sentiers de découverte

un circuit équestre : les 160 km de Florac, itinéraire de l'épreuve mythique des 160 km de Florac

de nombreux circuits de grande itinérance comme les GR® et les GR® de Pays qui permettent de découvrir les différents paysages du Parc sur plusieurs jours.

3 sports nature à pratiquer dans le Parc National des Cévennes - © Capelle.r - Getty Images Découvrez tous ces circuits sur la plateforme Destination Parc national des Cévennes. En accord avec leur démarche de tourisme durable et de préservation de l'environnement, la zone cœur du Parc national des Cévennes est soumise à une réglementation spécifique. Elle encadre la bonne pratique des activités humaines afin de préserver la richesse des écosystèmes cévenols.