3 sites naturels à voir absolument en Sicile

Le Jardin Extraordinaire - Italie, terre de volcans (8/46) - 11/10/2019 Tanguy Dumortier nous emmène pour un fabuleux voyage à la découverte d'un monde minéral ! C'est aux bords des cratères du Vésuve et de l'Etna, en passant par les îles Eoliennes, que nous allons essayer de faire parler les pierres, les cailloux, les minerais et les volcans, pour mieux comprendre l'activité et les frottements des plaques tectoniques. Une émission entièrement produite par l'équipe du " Jardin Extraordinaire ". Ils ont modelé notre planète, parfois en remuant simplement quelques bulles, en crachant des gaz ou en édifiant carrément des montagnes. Certains paraissent éteints, d'autres juste endormis ou au contraire en pleine activité ! Pour qui sait les décrypter, les volcans révèlent quelques-uns des mécanismes d'origine de la Terre. Perché à plus de 1200 mètres d'altitude, Tanguy Dumortier nous emmène au sommet du Vésuve pour y observer quelques fumerolles. Ils sont le signal le plus évident d'une activité volcanique et sont accompagnés de petits tremblements de terre, quasiment quotidiens. Si la dernière éruption date de 1944, la prochaine est imprévisible. Mais autour des fumerolles, les minéraux peuvent donner des indications sur leurs variations chimiques et donc comprendre si le volcan évolue vers une éruption. L'Etna, en Sicile, est beaucoup moins peuplé, mais beaucoup plus grand que le Vésuve. Ses éruptions sont également plus régulières : il y en a eu près de 80 ces 100 dernières années. Autre particularité, il ne produit aucuns minéraux. Sa lave refroidit tellement vite que la roche n'a pas le temps d'en structurer. Nous partons ensuite dans le bassin Tyrrhénien, à la découverte des îles Eoliennes. Le minerais y est très présent, mais c'est en mer que nous allons observer l'activité volcanique de l'ancien volcan qui englobait toutes les îles, au travers de fumerolles sous-marines. Alors que l'équipe du " Jardin Extraordinaire " s'approche du Stromboli, le volcan le plus actif d'Europe entre en éruption ! Un volcan de 900m d'altitude, sans compter les 2000m sous le niveau de la mer. C'est là que l'activité magmatique se situe et peut atteindre 1000°. Le spectacle est incroyable, mêlant surprise et crainte. Fertilisants ou destructeurs, temporairement endormis ou spectaculairement actifs, les volcans ont façonné la Terre et le feront encore. Notre espèce a appris à vivre à leur côté, à utiliser leurs ressources, leur chaleur, leur minerais... Tout en sachant qu'en cas de réveil, rien ne peut les arrêter !