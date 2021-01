Cette semaine Grandeur Nature est partie à la découverte des paysages blancs de la forêt de l’Hertogenwald en province de Liège. Situé au nord du massif des Hautes Fagnes, l’Hertogenwald représente la plus grande forêt domaniale de Belgique. Très humide et assez pauvre au niveau du sol, cette forêt abrite une faune et une flore robuste capable de résister aux grands froids. Au cœur de l’hiver, au lendemain des premières neiges, nous vous emmenons à la rencontre de ce territoire mystérieux à la découverte de sa nature et de ses sentiers de randonnée.

1. Balade du Grand Lys 3 promenades aux couleurs de l'hiver dans l'Hertogenwald - © Bernard Matagne / EyeEm - Getty Images/EyeEm Au sud d’Eupen, la forêt du Hertogenwald est la porte d’entrée vers la réserve naturelle des Hautes Fagnes. Avec ses 12.300 ha, l’Hertogenwald est l’une des plus grandes futaies fermées des Ardennes. Cette balade forestière permet de découvrir le barrage de la Gileppe, tout en traversant une partie du plus grand massif forestier domanial de Belgique, l’Hertogenwald. Le circuit démarre à hauteur du lac de la Gileppe, puis s’en écarte progressivement pour pénétrer dans " la Forêt des Ducs ". Balisage : croix bleue

Distance : 8,7 km (variante + 1,2 km)

Départ : parking du complexe touristique de la Gileppe

Adresse : Route de la Gileppe 55A, 4845 JALHAY

Carte à télécharger ici

2. Tour du Lac de la Gileppe 3 promenades aux couleurs de l'hiver dans l'Hertogenwald - © Tous droits réservés Cet itinéraire, au départ du point de vue du " Belvédère ", borde les rives du lac de la Gileppe à travers des passerelles et des caillebotis tout en longeant la frontière de l’Hertogenwald. Balisage : rectangle vert

Distance : 15.6 km

Durée : 4 H

Départ : parking du Complexe Touristique de la Gileppe.

Adresse : Route de la Gileppe 55A, 4845 JALHAY

Carte à télécharger ici

3. Sentiers didactiques 3 promenades aux couleurs de l'hiver dans l'Hertogenwald - © Images authentiques par le photo - Getty Images Ce circuit didactique adapté aux familles vous emmène au milieu des forêts de hêtres, de chênes et de sapins ainsi que le long d’un ruisseau. Des panneaux descriptifs des "stations du vécu" bordent le sentier pour vous permettre de vivre et de comprendre la forêt grâce à vos sens. Ils vous enseignent certains détails de la nature, vous font découvrir les métiers de la forêt comme celui de garde-forestier et vous apprennent à mesurer avec une certaine précision la hauteur des arbres. Balisage : marqué par de petits panneaux à l’effigie du petit renard "Foxy"

Distance : 2.5 km

Durée : 1 H

Départ : Au bout du parking du barrage de la Gileppe (377 m)

Adresse : Route de la Gileppe 55A, 4845 JALHAY

Carte à retrouver ici Toutes les balades sont à retrouver sur le site de l’Office du Tourisme d’Ostbelgien ou de Jalhay-Sart.

L’enneigement en Belgique, un phénomène de plus en plus rare Lors de notre passage dans les Cantons de l’est, nous avons croisé la route de Didier Bonni, géographe et membre de la Fédération Royale Belge de Ski. Son constat : plus de neige que l’an dernier, mais elle se fait tout de même de plus en plus rare. L'enneigement dans la forêt de l'Hertogenwald - grandeur nature - 13/01/2021 Visionnez gratuitement les vidéos du programme Grandeur Nature en streaming sur Auvio. Voir la vidéo

